特斯拉產品進化 帶旺盟立

Figure AI打造的人形機器人成為第一台走進白宮的機器人，引爆話題之際，特斯拉執行長馬斯克不落人後，秀出其第三代人形機器人Optimus 3全新調校後的靈巧手與手部關節最新設計影片，能做出多種複雜的動作，同樣獲得市場高度關注。

業界指出，手與手部關節是開發人形機器人最難的環節之一，Optimus相關功能進化，且能有複雜的動作，減速機與關節相關元件扮演要角。台廠中，盟立（2464）技術核心在於旗下盟英科技自製的精密諧波減速機，公司指出，這類減速機是機器人達成精準定位的神經中樞，滿足靈巧手輕量化要求，是卡位美系實體AI供應鏈的關鍵。

盟立董事長孫弘先前指出，具身智能價值在於讓AI真正解決製造痛點。盟立方案競爭力在於結合感知、動作與決策的整機平台。透過數位孿生（Digital Twin）模型，機器人能先在虛擬環境完成動作驗證再落地，大幅縮短巡檢與組裝的調校時程，提升場域協作性。

盟立表示，機器人方案已進化至具備理解物理世界並自主執行任務的能力。這不僅是軟體演算法突破，更仰賴高品質硬體反饋。隨具身智能事業群今年啟動量產，盟立布局正從自動化轉向AI機器人，透過高自製率組件打造具國際競爭力的產品線。

盟立也將觸角延伸至半導體與載板廠工站輔助。利用四足機器狗與半身機器人解決人力缺口，聚焦智慧搬送、高風險巡檢等工業級應用。隨供應鏈韌性需求擴大，具身智能將成為強化產能的核心動能。