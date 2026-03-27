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半導體業者市值大躍進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT引爆AI熱潮三多年以來，躋身全球市值前25大企業的半導體業者已從三家增為七家，AI晶片霸主輝達仍是榜首，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）維持第九位，記憶體供應商SK海力士排名竄升速度驚人，從三年前的第322名狂升至第21。

AI熱潮帶動晶片需求以超乎預期的速度成長，市場研究機構顧能（Gartner）預測，今年全球晶片營收將成長 33%，並突破1兆美元大關，比許多專家原先認為的2030年提前不少。

輝達市值25日爬升至4.2兆美元，穩居全球第一，更比2023年3月25日的6,610億美元飆增535%。輝達股價今年來累計下跌3%，已預估獲利計算的本益比已降為16.1 倍，比能源股的埃克森美孚（Exxon Mobil）還低，相對更具投資吸引力。

半導體業市值排名第二高的是博通，市值比三年前激增481%至1.51兆美元，全球排名第七。第三名是台積電，市值三年來暴增217%到1.46兆美元，全球排名第九。晶片業「老四」三星電子市值同期成長156%到0.82兆美元，全球排第14。

從市值排名竄升速度來看，SK海力士以約4,777億美元名列市值排行第21，遠高於三年前的市值490億美元市值、排名第322位。

三星電子 晶片 半導體

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