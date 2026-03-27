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大廠衝刺虛實整合商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

OpenAI在2022年底推出生成式AI服務ChatGPT後，短短三年間已經從生成文字圖片服務，進化到AI代理，改善工作流程甚至代理完成工作。

伴隨微軟、Google、Meta、亞馬遜AWS等四大雲端服務商（CSP）強化AI代理研發及AI基礎建設投資，終端裝置品牌蘋果、三星等也將AI服務導入各式產品當中，AI仍是未來各產業的發展主軸。

AI服務發展從文字服務拓展到圖片生成，影音雖是大廠開始嘗試的方向，但影音內容太過耗費算力，各大廠並不以此為主力，或是針對影音生成收取高額費用，大廠更看好以代理式AI切入各產業應用，包括以AI代理模型加上實體AI裝置，打入生活圈。

OpenAI雖然關閉影音服務，但馬上宣布將進軍網路購物市場，讓ChatGPT將可望提供比價及下單購物服務，擴大代理式AI服務。不僅如此，OpenAI也頻頻傳出將推出穿戴裝置，將以代理AI模型搭配實體AI搶攻未來新市場商機，顯示出AI的「虛實整合」更有商機。

Google除了以Gemini模型打入蘋果AI服務當中，搭載在蘋果旗下iPhone、iPad及Macbook等終端裝置，先前，Google也推出代理AI購物協議，將Gemini進軍潛力龐大的代理AI與零售市場商機。

輝達執行長黃仁勳從今年初舉行的美國消費性電子大展（CES）到日前的GTC大會也不斷強調，代理式AI及象徵應用的實體AI機器人預計最快今年全面崛起，迎接AI世代帶來的產業新革命。

蘋果 穿戴裝置 網路購物

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