川普挺機器人 首度讓Figure 3人形產品走進白宮 台廠享紅利

美國第一夫人梅蘭妮亞昨（26）日在白宮一場活動中，意外請來一位嘉賓：一台Figure AI第三代人形機器人（Figure 3），陪同走上紅毯。這是機器人首度走進白宮，宣示川普政府力挺機器人與美國製造政策，強攻美國機器人商機的能率（5392）、佳能、聰泰、盟立、亞光等台廠將洞燭機先，搶搭川普政策紅利列車。

這款歷來首度走進白宮的人形機器人名叫「柏拉圖」（Plato），由輝達、微軟、亞馬遜創辦人貝佐斯、英特爾等巨頭都有投資的美國人形機器人公司Figure AI生產。

外電報導，該款機器人在出席梅蘭妮亞主辦一場有關賦權兒童、推動教育科技為主題高峰會時，開場白時一邊揮動雙手一邊說 ：「感謝第一夫人梅蘭妮亞邀請我來白宮。」

隨後，機器人原路返回。白宮賓客們報以熱烈掌聲。梅蘭妮亞說：「可以說，你是我在白宮迎來的第一位美國製造的人形機器人貴賓。」並強調，人形人工智慧將很快被運用於兒童教育。

Figure AI主打「反紅鏈」，此次該公司產品成為史上第一個進入白宮的機器人，意味川普政府對美國製造與力挺機器人的態度。台廠中，能率與旗下佳能、聰泰、亞光、盟立等機器人關鍵元件供應商，都與美國機器人公司有密切合作，可望搭上相關政策紅利列車。

其中，能率集團已陸續投資美國AI機器人公司Agility Robotics，以及台灣AI視覺軟體廠鑫蘊林科，瞄準AI人形機器人與智慧城市等市場商機，估計最快2026年AI投資效應將挹注集團成長。能率表示，隨著美國政府擬補助機器人產業，公司看好產業未來前景。

佳能近年也加大機器人布局，除接獲美機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單，上季已出貨之外，同時結合集團創投能率亞洲共同投資美國人型機器人Agility Robotics機器人相關公司，帶動佳能機器人視覺影像產品打入美國機器人產業供應鏈。佳能董事長章孝棋日前表示，Agility機器人至少搭載八顆鏡頭模組，且平均單價（ASP）高， 看好機器人視覺相關應用有望在今年下半年發酵。

聰泰是輝達機器人運算平台Jetson Thor主力合作夥伴之一。聰泰表示，機器人產業已確立成長路徑，市場逐步往前推進，「這個趨勢已不可逆」。今年只要圍繞Thor的機器人專案需求持續湧入。聰泰是影像擷取專家，等於是機器人的眼睛，還必須整合機器人的大腦、心臟與各個關節，以打造出具備感知能力的機器人。