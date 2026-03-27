馬斯克攻AI影音生成 旗下xAI將提供相關服務 台鏈樂

OpenAI本周甫宣布關閉旗下AI影音生成服務Sora，特斯拉執行長馬斯克隨即宣布旗下xAI將提供AI影音生成服務。法人指出，影音生成大量耗費AI算力，將催出更多AI伺服器需求，帶旺鴻海（2317）、緯創、英業達等xAI相關代工鏈。

OpenAI的Sora影片生成服務從公開上線到關閉僅15個月，馬斯克接手推出影音服務，想拿下OpenAI退出AI影音生成服務的空缺市占。xAI今年定調，旗下Grok模型將AI圖片及影音生成視為主要發展核心業務之一，衝刺AI模型運算市場。

xAI近期發展概況

xAI剛完成輝達投資在內的200億美元募資案，正持續採購輝達GB200／300的GPU晶片架構AI伺服器，也是下一代平台Vera Rubin架構AI伺服器的潛在採購客戶。業界傳出，xAI採購新架構AI伺服器的訂單一路排到明年，代表xAI對AI算力投資正全力追趕北美四大雲端服務供應商（CSP）。

法人指出，xAI在GPU架構的AI伺服器採購透過戴爾（Dell），戴爾將L6及機櫃等委外代工給相關代工廠，包含鴻海、緯創、英業達等代工大廠都拿到AI伺服器訂單，接單可望暢旺到明年。

展望2026年，鴻海董事長劉揚偉先前曾表示，在AI伺服器方面，不論是GPU或是ASIC伺服器，都可望呈現倍數成長，並預期今年AI產品出貨將逐季向上，整體出貨量將倍數成長，看好AI產業需求會持續好幾年，不是只有這一、兩年，鴻海主要成長動能來自與雲端服務供應商（CSP）的緊密合作，以及參與主權AI。

緯創順利卡位進入北美各大CSP的AI伺服器供應鏈，董事長林憲銘及總經理林建勳對今年營運抱持樂觀展望，預期AI仍會是今年主要營運成長動能。

英業達今年AI伺服器業務同樣具有高度成長動能，法人推估，英業達AI伺服器本季表現有機會優於去年同期。