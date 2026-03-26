威剛120億元永續聯貸案超額認購2.1倍 獲台銀等10家銀行支持

記憶體模組領導品牌威剛（3260）委由臺灣銀行主辦120億元聯合授信案，已於今（26）日完成聯貸簽約。此次聯貸將有助於威剛充實中期營運周轉金，強化營運擴展動能。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與台灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

本聯合授信案主要用途為充實中期營運週轉金，由台灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行及第一銀行共同主辦，並邀集台灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行及合作金庫等金融機構共同參與，本聯合授信案原擬籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.1倍達210億元，最終以120億元結案，顯示國內金融業對威剛科技之營運與未來發展給予高度肯定與支持。本聯合授信案依永續報告書的溫室氣體排放量等永續連結指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛本業聚焦記憶體模組之生產銷售，以自有品牌「ADATA」行銷全球，以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌第二大記憶體、固態硬碟（SSD）自有品牌模組廠，也以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，蟬聯全球第二大SSD品牌模組廠，並連續六年入選台灣25大國際品牌；作為AI浪潮的最前端，威剛憑藉對產業的高敏銳度，搭配眼光長遠的庫存管理策略，帶動公司114年全年營收年增32.13%至530.87億元，當期純益年增168.24%至76.3億元，皆創下歷史新高。

此外，威剛近年也將事業版圖多角化擴張，轉投資事業運動彩券自103年取得第二屆發行權以來屢創佳績，並於113年成功續任發行機構，在全球大型國際賽事帶動下，114年續創銷售新高，挹注國家運動發展基金逾77億元；文創方面，與中華職棒共同出品的「冠軍之路」登上國內台灣紀錄片歷影史票房第二名，並取得桃園圖書館總館新地標商場「桃知道」及臺中流行影音中心的經營權，將先後展現綜效，加上電競、電動車等產業版圖，在各事業體並進下，可望為公司挹注成長動能，未來前景可期。