快訊

應曉薇還在籌錢…沈慶京加保金3000萬 晚間送到北院

投資人又要皮皮挫？台指期夜盤中由紅翻黑 第2季市場各自奔馳

被駭還暗號？白宮突上傳詭異短片 不明女聲低語問「快要發射了？」

聽新聞
0:00 / 0:00

光聚晶電轉型深化半導體布局 凃俊光：參與AI國家隊

中央社／ 台北26日電

光聚晶電董事長凃俊光表示，集團轉型後，從文創走入半導體產業，因半導體為國家的命脈；他說，今天更以作為遊戲出身的董事長，參加總統賴清德主持的AI國家隊，顯示公司在科技產業鏈的布局持續深化。

遊戲產業因近年變化快速，大宇資訊持續轉型，去年12月召開股東臨時會，通過更名為「光聚晶電聯合公司」，集團產業囊括遊戲、半導體、資安等，半導體占營收超過6成，子公司與孫公司逾30家。光聚晶電今天舉辦集團春酒。

遊戲方面，光聚晶電總經理陳瑤恬受訪時表示，今年預計會有3款遊戲上市，其中一款為代理遊戲將在暑假時推出，一款為訂製開發遊戲預計第4季上線，未來中長線會以具發展潛力的SLG（策略模擬）遊戲為營運重心。

另外，光聚晶電旗下機上盒（STB）晶片廠揚智總經理連建欽指出，記憶體漲價也推升產品單價，加上ASIC（特殊應用積體電路）部門業務放量，今年機上盒有望成長25%，估營收有望達新台幣12億元，ASIC則估6至8億元。

光聚晶電旗下上櫃電子零組件公司光譜電工總經理謝炳輝說，今年在手訂單30億元，訂單能見度已到明年下半年；新廠明年才會蓋好，今年產能與去年相當，明年將開出新產能。

電子零組件 半導體 遊戲

延伸閱讀

光聚晶電集團春酒 威剛董座陳立白驚喜現身

長科董事長由陳志宏接任 馬來西亞廠正式動土

光譜訂單看到明年下半年

宏正前2月機櫃營收3位數成長　6月推符合輝達規格新品

相關新聞

宜特嚴正聲明：矽光子非單一檢測設備專利可壟斷 不實資訊干擾股東權益

宜特（3289）於26日對外發布嚴正聲明，強調矽光子技術非單一檢測設備專利所能壟斷，嚴正警告不實資訊干擾股東權益。

遠傳：亞太SIM卡3月底終止服務 至門市免費換卡、合約權益不變

遠傳（4904）完成第二階段網路整併，原亞太SIM卡也將於4月1日0時0分起停止提供行動服務，門號暫停使用。遠傳再次溫馨提醒，尚未更換亞太SIM卡的用戶，儘速前往遠傳門市免費更換SIM卡，確保通訊不中斷，原合約權益不變。

富采光電推出像素化車用光源平台 2026 Touch Taiwan首度亮相

富采控股（3714）旗下富采光電26日宣布推出「像素化（Pixelated）車用光源技術平台」，結合高密度LED光源與光機電熱模組設計，針對車外照明打造「顯示」與「投射」兩大技術架構。

光聚晶電集團春酒 威剛董座陳立白驚喜現身

光聚晶電（6111）26日晚舉辦集團春酒，董事長凃俊光在台上致詞時，隆重介紹威剛（3260）董座陳立白上台，並且特別感謝他鼓勵自己投身半導體產業，為台灣命脈產業盡一份心力，兩人互動密切。

台灣成AI「鍍晶心臟」！三立推紀錄片 賴總統出席見證關鍵時刻

三立新聞部歷時兩年籌備、跨越全球四萬公里拍攝的年度紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，於26日舉行首映發布會，賴清德總統親自出席見證，並在致詞中感性表示，台灣雖然國土面積狹小，但遍布閃閃發亮的晶片，稱呼台灣為「鍍晶的心臟」一點也不為過。

大立光布局智慧醫療 林恩舟為睡眠監測產品站台

光學鏡頭龍頭廠大立光旗下醫療健康子公司大立雲科今天宣布，新一代睡眠監測產品問世，布局智慧醫療，由集團副總裁林恩舟現身站台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。