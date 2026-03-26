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光聚晶電轉型深化半導體布局 凃俊光：參與AI國家隊
光聚晶電董事長凃俊光表示，集團轉型後，從文創走入半導體產業，因半導體為國家的命脈；他說，今天更以作為遊戲出身的董事長，參加總統賴清德主持的AI國家隊，顯示公司在科技產業鏈的布局持續深化。
遊戲產業因近年變化快速，大宇資訊持續轉型，去年12月召開股東臨時會，通過更名為「光聚晶電聯合公司」，集團產業囊括遊戲、半導體、資安等，半導體占營收超過6成，子公司與孫公司逾30家。光聚晶電今天舉辦集團春酒。
遊戲方面，光聚晶電總經理陳瑤恬受訪時表示，今年預計會有3款遊戲上市，其中一款為代理遊戲將在暑假時推出，一款為訂製開發遊戲預計第4季上線，未來中長線會以具發展潛力的SLG（策略模擬）遊戲為營運重心。
另外，光聚晶電旗下機上盒（STB）晶片廠揚智總經理連建欽指出，記憶體漲價也推升產品單價，加上ASIC（特殊應用積體電路）部門業務放量，今年機上盒有望成長25%，估營收有望達新台幣12億元，ASIC則估6至8億元。
光聚晶電旗下上櫃電子零組件公司光譜電工總經理謝炳輝說，今年在手訂單30億元，訂單能見度已到明年下半年；新廠明年才會蓋好，今年產能與去年相當，明年將開出新產能。
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