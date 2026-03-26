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光聚晶電集團春酒 威剛董座陳立白驚喜現身

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
光聚晶電董事長凃俊光指出，光只有經過折射跟反射光，它才能夠映出彩，勉勵集團所有同仁。記者陳昱翔／攝影
光聚晶電董事長凃俊光指出，光只有經過折射跟反射光，它才能夠映出彩，勉勵集團所有同仁。記者陳昱翔／攝影

光聚晶電（6111）26日晚舉辦集團春酒，董事長凃俊光在台上致詞時，隆重介紹威剛（3260）董座陳立白上台，並且特別感謝他鼓勵自己投身半導體產業，為台灣命脈產業盡一份心力，兩人互動密切。

凃俊光致詞時表示，愛因斯坦曾經說過，一切科技進步的努力目標，就是讓人類本身身處關懷跟藝術，換言之，人麼為什麼要科技，為什麼要讓科技進步，因為科技進步，人就會越幸福，我們越幸福，就可以更享受我們的生活，所以這個是科技一切的起源，跟最終的歸屬。

凃俊光話鋒一轉指出，很多人問我為什麼要從文創產業跨足半導體，原因無他，就是為了守住台灣的產業命脈，這是我們國家的機會，而我們做的是一些人文的事情，如何去把它結合起來很重要，因為科技總是要為人來服務。

凃俊光透露，自己今天早上參加由賴總統主持的AI國家隊，自己何其有幸，「作為一個遊戲出身的董事長，能去參加國家AI隊，但是我們真的做到了」。

最後凃俊光也向台下所有同仁表示，「光只有經過折射跟反射光，它才能夠映出彩」，而光聚晶電集團所有的公司、所有的同仁，沒有一家公司是平步青雲，每一家公司都歷經挫折，努力，爬升，憑藉所有同仁打拚出來，未來我們也會以光譜為典範，持續努力。

威剛 科技 賴總統 愛因斯坦

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