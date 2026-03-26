鴻海代子公司公告 將斥資2.87億美元在越南租地興建廠房

三立新聞部歷時兩年籌備、跨越全球四萬公里拍攝的年度紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，於26日舉行首映發布會，賴清德總統親自出席見證，並在致詞中感性表示，台灣雖然國土面積狹小，但遍布閃閃發亮的晶片，稱呼台灣為「鍍晶的心臟」一點也不為過。

2026-03-26 20:57