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鴻海代子公司公告 將斥資2.87億美元在越南租地興建廠房

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）26日代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，斥資2.87億美元 (約新台幣92億元) 租地委建興建廠房，外界推測，擬在越南擴充人工智慧（AI）伺服器與網路通訊產品相關產能。

Fulian Precision Technology Component 為鴻海旗下負責伺服器與存儲設備製造商鴻佰科技 (Ingrasys) 子公司；鴻佰科技 (Singapore) 也公告增資 Fulian Precision Technology Component，金額為2.87億美元。

根據鴻海年報，Fulian Precision Technology Component 位於越南北江省光州工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡等。

鴻海23日才公告，增資旗下墨西哥兩家子公司，合計1.36億美元（約新台幣43.9億元），外界推測，鴻海此舉是擴增北美的AI伺服器產能，以抓住AI伺服器強烈的需求與商機。

鴻海目前AI伺服器主要生產基地包括美國、墨西哥、台灣與越南等地。

在資本支出方面，鴻海2025年資本支出是1,737.63億元，年增27%，隨著需求持續成長，客戶也增加，2026資本支出仍是高峰期，預期將年增30%以上，將投資在區域製造，自動化設備，核心產能的提升，以支持客戶動態需求。

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