富采光電推出像素化車用光源平台 2026 Touch Taiwan首度亮相

富采控股（3714）旗下富采光電26日宣布推出「像素化（Pixelated）車用光源技術平台」，結合高密度LED光源與光機電熱模組設計，針對車外照明打造「顯示」與「投射」兩大技術架構。

該系列產品不僅將於4月8日的Touch Taiwan 2026展會首度亮相，更傳出已成功導入國際一級供應商（Tier 1）與知名新能源車廠供應鏈，展現富采在次世代智慧車用照明與V2X（車聯網）應用的強勁競爭力。

隨著智慧駕駛與車路協同趨勢升溫，車燈已從單純的照明工具轉向資訊溝通媒介。富采此次推出的智慧互動顯示（ISD）平台，利用高密度、高均光的i-mini LED陣列技術，提供像素間距從小於1mm到4mm的全系列模組。這項技術除了能作為車輛與外界溝通的介面，還能強化車廠的品牌識別，目前已應用於車尾顯示與車前識別場景。

值得注意的是，富采在車用市場的布局已進入實質收割期。公司表示，ISD平台目前已成功導入多項國際車款設計專案，包含汽車零部件龍頭大廠Valeo（法雷奧）的超高亮度車前照明模組，以及中國大陸新能源車品牌的年度新車，均採用富采的i-mini LED陣列技術。這象徵富采在技術實力與量產穩定度上，已獲得國際主流車廠的信賴。

除了互動顯示，富采也針對動態地面投影（DGP）提供解決方案，符合最新車用設計趨勢。法人分析，富采透過整合光機電熱的模組化能力，能有效降低車廠開發門檻，加速像素化技術在智慧車燈的滲透率。

富采將在4月8日至10日的Touch Taiwan展會中，完整呈現該平台在車用光電市場的量產能力與技術應用成果。