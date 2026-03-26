台灣成AI「鍍晶心臟」！三立推紀錄片 賴總統出席見證關鍵時刻

三立新聞部歷時兩年籌備、跨越全球四萬公里拍攝的年度紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，於26日舉行首映發布會，賴清德總統親自出席見證，並在致詞中感性表示，台灣雖然國土面積狹小，但遍布閃閃發亮的晶片，稱呼台灣為「鍍晶的心臟」一點也不為過。

賴清德指出，台灣的高科技產業讓這座島嶼在未來人工智慧時代成為世界的心臟，這顆心臟如同血液般打出最先進的晶片，不僅撐起全球AI脈動，更將成就人類下一個世代的繁榮。

適逢三立財經台開播15周年，三立電視董事長張榮華表示，這部紀錄片達成了走進產業核心、創造國際對話、讓世界看見台灣AI國家隊實力等三個重要突破。

此外，製作團隊足跡遍及台灣、日本、新加坡、馬來西亞與美國，不僅深入台積電（2330）與聯發科（2454）的新竹總部，更直擊鴻海（2317）在美國俄亥俄州的產業基地，以及緯穎（6669）在馬來西亞柔佛的伺服器產線，完整描繪台灣企業如何從代工角色，蛻變為驅動全球科技的核心動力。

宏碁（2353）營運長高樹國更在片中直言，即便從現在起不再進步，台灣都已是AI世界的領先者。

首映會現場同步舉辦《AI台灣隊高峰論壇》，由CNN資深特派員Will Ripley擔任主持，邀集德、法駐台代表與宏碁創辦人施振榮、無任所大使黃欽勇等重量級人士，共同探討台灣在未來十年AI浪潮中的戰略定位。

紀錄片內容亦呈現AI如何深入生活，從工研院協助漁民精準捕撈、新加坡與台企合作的AI農業管理，到利用AI生成技術延續日本漫畫家的創作風格，顯示台灣不僅掌握硬體命脈，更具備軟硬整合的關鍵能力。

《鍍晶的心臟—AI之島》全長約50分鐘，將於26日晚間9點於三立財經台首播，並於28日晚間8點於三立新聞台播出。後續該片將在美國、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼及帛琉等七國電視頻道，以及國際平台TaiwanPlus上架，讓全球看見台灣在AI時代不可或缺的引擎地位。