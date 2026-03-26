宜特嚴正聲明：矽光子非單一檢測設備專利可壟斷 不實資訊干擾股東權益

宜特（3289）於26日對外發布嚴正聲明，強調矽光子技術非單一檢測設備專利所能壟斷，嚴正警告不實資訊干擾股東權益。

宜特表示，針對同業近期對該公司技術合作夥伴提起專利侵權訴訟，並指稱將進一步提告宜特，意圖藉此干預矽光子驗證分析市場秩序之舉，惟該公司一向高度尊重智慧財產權，截至目前為止，並未收到任何相關訴訟函件。對於同業在未經司法程序前，即試圖透過媒體發布資訊煙霧彈，假以法律手段干擾市場正常運作、阻礙產業創新的行為，深感遺憾，並對此類不正當之競爭手段予以嚴正譴責。

宜特指出，該公司為台灣「AI新十大建設」與矽光子國家隊的重要一員，早在去年即受邀參與由國科會主辦臺灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，並於聯合攤位向總統展現在AI運算架構下的關鍵驗證實力。

同時，宜特強調，該公司在生態鏈中扮演「電子產業醫學中心」的角色，憑藉與合作夥伴建構起「懂電也懂光」的一站式驗證能力，涵蓋電性測試、光學診斷及可靠度驗證體系，協助產業找病灶、抓根因，是確保矽光子技術從研發走向量產最關鍵的一哩路。國家級的肯定，充分證明該公司技術正當性與不可或缺性。同業針對「單一檢測設備」的專利爭執，完全不影響其提供給客戶的整體服務價值，更無法取代該公司在驗證領域的專業判斷與分析實力。

宜特提到，該公司與合作夥伴的矽光子解決方案，旨在解決業界「光損定位」與「定量數據」難以取得的痛點。由於矽光子產業目前缺乏統一標準，該公司投入大量資源和客戶共同建立「可量產、可複製、可被信任」的驗證方法，絕非僅靠單一檢測設備即可達成。該解決方案不只整合宜特30多年深厚的電性測試經驗與光學診斷know-how，更結合廠內數百台的專業量測與可靠度驗證設備，能提供精準數據，確保矽光子導入量產的穩定性。

此外，宜特表示，該公司合作夥伴早已累積多年光量測方法的多項核心發明專利，且矽光子技術是AI時代的關鍵命脈，產業應共同致力於提升良率與技術標準。單一廠商不應透過「單一檢測設備」擴張解釋專利範圍，意圖干預整體矽光子與CPO市場發展，此舉將不利於台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

宜特指出，目前公司營運一切正常，所有矽光子相關驗證專案均穩定執行，財務與業務運作健全。針對任何損及公司商譽、意圖影響投資大眾信心的言論，將採取後續法律作為。這段期間不實報導造成股東權益受損，不排除提告求償，嚴正維護全體股東與客戶權利。