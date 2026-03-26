快訊

北台灣溼答答！明中部以北慎防大雨 下周更強鋒面來襲「雨區再擴大」

「只有希特勒的野心卻沒有能力」 柯文哲嗆賴總統在國家製造敵人

聽新聞
0:00 / 0:00

宜特嚴正聲明：矽光子非單一檢測設備專利可壟斷 不實資訊干擾股東權益

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
宜特新竹總部大樓。圖／本報資料照片
宜特新竹總部大樓。圖／本報資料照片

宜特（3289）於26日對外發布嚴正聲明，強調矽光子技術非單一檢測設備專利所能壟斷，嚴正警告不實資訊干擾股東權益。

宜特表示，針對同業近期對該公司技術合作夥伴提起專利侵權訴訟，並指稱將進一步提告宜特，意圖藉此干預矽光子驗證分析市場秩序之舉，惟該公司一向高度尊重智慧財產權，截至目前為止，並未收到任何相關訴訟函件。對於同業在未經司法程序前，即試圖透過媒體發布資訊煙霧彈，假以法律手段干擾市場正常運作、阻礙產業創新的行為，深感遺憾，並對此類不正當之競爭手段予以嚴正譴責。

宜特指出，該公司為台灣「AI新十大建設」與矽光子國家隊的重要一員，早在去年即受邀參與由國科會主辦臺灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，並於聯合攤位向總統展現在AI運算架構下的關鍵驗證實力。

同時，宜特強調，該公司在生態鏈中扮演「電子產業醫學中心」的角色，憑藉與合作夥伴建構起「懂電也懂光」的一站式驗證能力，涵蓋電性測試、光學診斷及可靠度驗證體系，協助產業找病灶、抓根因，是確保矽光子技術從研發走向量產最關鍵的一哩路。國家級的肯定，充分證明該公司技術正當性與不可或缺性。同業針對「單一檢測設備」的專利爭執，完全不影響其提供給客戶的整體服務價值，更無法取代該公司在驗證領域的專業判斷與分析實力。

宜特提到，該公司與合作夥伴的矽光子解決方案，旨在解決業界「光損定位」與「定量數據」難以取得的痛點。由於矽光子產業目前缺乏統一標準，該公司投入大量資源和客戶共同建立「可量產、可複製、可被信任」的驗證方法，絕非僅靠單一檢測設備即可達成。該解決方案不只整合宜特30多年深厚的電性測試經驗與光學診斷know-how，更結合廠內數百台的專業量測與可靠度驗證設備，能提供精準數據，確保矽光子導入量產的穩定性。

此外，宜特表示，該公司合作夥伴早已累積多年光量測方法的多項核心發明專利，且矽光子技術是AI時代的關鍵命脈，產業應共同致力於提升良率與技術標準。單一廠商不應透過「單一檢測設備」擴張解釋專利範圍，意圖干預整體矽光子與CPO市場發展，此舉將不利於台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

宜特指出，目前公司營運一切正常，所有矽光子相關驗證專案均穩定執行，財務與業務運作健全。針對任何損及公司商譽、意圖影響投資大眾信心的言論，將採取後續法律作為。這段期間不實報導造成股東權益受損，不排除提告求償，嚴正維護全體股東與客戶權利。

專利 矽光子 宜特 國科會 智慧財產權

延伸閱讀

汎銓秀出法院受理控告專利侵權訴狀 籲光焱應正視法律程序釐清爭議

光焱科技再反擊汎銓專利侵權指控 將積極配合司法答辯

「我們在矽光子要寡占」！汎銓老董：兩大客戶會要可能侵權的東西嗎？

汎銓控光焱侵權 求償2億

相關新聞

美光銅鑼廠揭牌 卓榮泰：在台投資1.4兆、台灣仍是DRAM與HBM重鎮

美光（Micron）26日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰、美光科技全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson以及台灣美光董事長盧東暉等貴賓出席見證。美光表示，銅鑼廠部分新收購無塵室空間已啟動設備進駐前置作業，將支援先進DRAM與HBM供應能力擴充，以因應AI帶動的記憶體需求。

威剛完成120億元聯貸案 超額認購2.1倍、擴充中期營運動能

記憶體模組大廠威剛（3260）26日宣布，由臺灣銀行統籌主辦的120億元聯合授信案已完成簽約，將用於充實中期營運週轉金，強化後續營運擴展動能。此次聯貸原規劃籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，最終超額認購達2.1倍、共計210億元，最後以120億元結案，反映金融業對威剛營運與未來發展的高度肯定。

汎銓秀出法院受理控告專利侵權訴狀 籲光焱應正視法律程序釐清爭議

針對光焱科技股份有限公司3月26日對外發布之相關聲明內容，AI晶片研發分析平台－汎銓（6830）日秀出25日法院收付留的訴狀，證明同一天遞狀經法院受理後，於當天盤後避開影響交易，說明公司正式提告光焱侵犯矽光子光損偵測專利。儘管光焱今日發出聲明強調汎銓未提告先開記者會，企圖干擾公司股價。汎銓今日傍晚也再發出聲明。強調公司昨天正式提告專利侵權， 籲光焱應正視法律程序釐清爭議。

宜特嚴正聲明 矽光子非單一檢測設備專利可壟斷 不實資訊干擾股東權益

宜特（3289）於26日對外發布嚴正聲明，強調矽光子技術非單一檢測設備專利所能壟斷，嚴正警告不實資訊干擾股東權益。

遠傳：亞太SIM卡3月底終止服務 至門市免費換卡、合約權益不變

遠傳（4904）完成第二階段網路整併，原亞太SIM卡也將於4月1日0時0分起停止提供行動服務，門號暫停使用。遠傳再次溫馨提醒，尚未更換亞太SIM卡的用戶，儘速前往遠傳門市免費更換SIM卡，確保通訊不中斷，原合約權益不變。

大立光布局智慧醫療 林恩舟為睡眠監測產品站台

光學鏡頭龍頭廠大立光旗下醫療健康子公司大立雲科今天宣布，新一代睡眠監測產品問世，布局智慧醫療，由集團副總裁林恩舟現身站台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。