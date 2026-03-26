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從生成邁向代理 TiEA理事長程世嘉呼籲企業：利用AI提升營運基準

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）25日舉辦會員大會暨產業論壇。以「AI原力覺醒：賦能百工百業，代理協作新戰略」為核心主軸，匯聚逾200家跨領域數位企業成員，探討如何透過與「AI代理（AI Agents）」技術，驅動台灣百工百業轉型，打造台灣特有的主權AI。

TiEA理事長暨iKala集團董事長程世嘉表示，協會未來將以AI為核心，全力對接國際資源。他指出，台灣擁有優秀的軟體解決方案，但過去發展較為零散，協會將透過產官學平台整合資源，將AI轉型挑戰化為實質商機。針對「出海」策略，程世嘉強調台灣市場有限，必須面臨全球競爭，協會鎖定日本、東南亞及美國市場，協助不同業態的AI解決方案找到精準的海外對接路徑。他也期許透過AI應用實績，帶動軟體概念股在資本市場的表現，扮演推動產業升級的關鍵角色。

數位發展部數位產業署副署長黃雅萍強調，政府積極落實「AI新十大建設」，從算力、資料與人才三大面向構築生態系。算力資源已協助逾180個新創團隊，並與金管會合作引導保險基金投資算力中心，納入《產創條例》重大公共建設以提供稅賦優惠。政府也已釋出華語語料庫，助益「主權AI」發展，並對接人力平台建立AI人才認定標準。明年將編列正式預算推動「出海計畫」，持續與TiEA等產業平台緊密合作，共同推動台灣AI產業邁向國際。

麥肯錫全球董事合夥人李曉廬提到，McKinsey & Company（麥肯錫）2026年最新報告中指出，全球企業正從生成式AI(GenAI)邁向「代理式AI」(Agentic AI)的全新紀元。代理式AI具備自主推理與執行任務的能力，這不僅是技術升級，更是一場深遠的「勞動力轉型」，預計2030年將有30%的工作活動實現自動化。面對推論成本大幅下降與AI效能超越人類基準的趨勢，企業必須重新設計組織架構，建立「混合智力團隊」並重塑治理框架。李曉廬呼籲，企業應立即制定AI代理部署藍圖，在AI與人類協作的共生時代中搶得先機。

程世嘉提到，數位行銷正迎來「流量分配權」的革命，傳統搜尋優化（SEO）正快速轉向生成式引擎優化（GEO）。在零點擊時代，AI直接提供答案導致流量轉移，企業必須重新思考流量獲取路徑。儘管AI能產出大量內容，但研究顯示具備「品牌獨特性」與「感性共鳴」的內容仍是人類核心競爭力。程世嘉建議企業應利用AI提升營運基準線，避免陷入低質量AI內容農場陷阱。將資源專注於品牌價值與專業決策，以應對「個人化、自動化、智能化」的產業巨浪。

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