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駭客釣魚攻擊竊Dropbox帳密 資安署建議3步驟防護

中央社／ 台北26日電

資安廠商Forcepoint近期示警，駭客透過偽造PDF誘餌，竊取用戶Dropbox登入訊息。數發部資安署指出，這是社交工程郵件攻擊手法之一，提醒民眾使用電子郵件時，切勿點擊可疑連結或下載附件，務必確認寄件者與內容，並刪除所有可疑郵件。

資安署最新一期資安月報指出，Forcepoint揭露近期針對企業的網路釣魚攻擊呈上升趨勢，攻擊者採用複雜的多階段混淆技術，誘騙使用者輸入Dropbox帳號憑證並加以竊取。

Forcepoint分析，攻擊者發送郵件要求使用者查看偽造的採購訂單等，並附帶PDF檔案。這份PDF內有超連結，使用者點擊後會先被導向第2份PDF文件，接著再被引導至偽造的Dropbox登入頁面，要求輸入帳號與密碼。

Forcepoint指出，攻擊者藉此竊取用戶的憑證、系統和位置數據，並可能進一步濫用，如帳戶接管、內部系統存取，甚至用於詐欺行為。

資安署說明，誘導使用者查看偽冒的Dropbox登入頁面騙取帳號密碼，這類案例不脫社交工程郵件手法，因此提升警覺心極為重要，民眾使用電子郵件時，應謹記「停、看、聽」原則。

資安署表示，「停」為不輕信、不點擊，將電子郵件設定為純文字模式，開啟垃圾郵件過濾，並關閉郵件預覽模式，避免直接開啟可疑連結或下載附件。「看」是檢查郵件寄件者與內容，確認是否預期收到或與自身相關，並留意附件檔名。「聽」是必要時向寄件者確認郵件真偽，通知資安人員協助處理可疑郵件，並刪除所有可疑郵件，以降低受害風險。

Dropbox 使用者 郵件

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