大立光布局智慧醫療 林恩舟為睡眠監測產品站台

光學鏡頭龍頭廠大立光旗下醫療健康子公司大立雲科今天宣布，新一代睡眠監測產品問世，布局智慧醫療，由集團副總裁林恩舟現身站台，未來放眼海外市場。

大立雲科科技於2023年推出全國首創醫療級睡眠雲「度眠DOMII」，結合無線感測與雲端技術，在不干擾睡眠情況下記錄夜間生理訊號，協助醫師分析睡眠狀況，歷經3年的收案研發，大立雲科今年再推升級版「鼾大師‧度眠DOMII Guardian」，今天舉行發布會，由林恩舟現身站台。

大立雲科表示，在原有同步監測睡眠結構、睡眠呼吸中止、心電訊號與血氧變化的基礎上，擴建鼾聲雲並新增全國首創鼾聲能量分析功能與遠距睡眠監測機制，患者可透過手機APP在家進行多晚連續監測，數據每日回傳醫療院所，由醫療人員即時掌握狀況並進行提醒。

大立雲科指出，目前產品線集中在睡眠健康領域，未來除目前的診斷監測設備，也將延伸到睡眠呼吸中止症狀等解決方案，並拓展泰國、美國產品認證。

大立雲科同時以軟、硬體分開銷售的策略拓展，雲端軟體在2025年取得美國醫療證，硬體正在申請中，預計最快今年、最慢明年取得，東南亞市場以泰國為首要拓展市場，歐洲市場正在評估。