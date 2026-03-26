日月光與楠梓電簽約 合建分屋擴大AI先進封測產能

記憶體模組大廠威剛（3260）26日宣布，由臺灣銀行統籌主辦的120億元聯合授信案已完成簽約，將用於充實中期營運週轉金，強化後續營運擴展動能。此次聯貸原規劃籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，最終超額認購達2.1倍、共計210億元，最後以120億元結案，反映金融業對威剛營運與未來發展的高度肯定。

2026-03-26 16:52