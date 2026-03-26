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專利侵權戰延燒 汎銓再回應光焱質疑

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

針對光焱科技（7728）股份有限公司於2026年3月26日對外發布之相關聲明內容，汎銓（6830）26日特此說明，公司已於2026年3月25日上午正式向智慧財產及商業法院提起民事訴訟，主張光焱科技股份有限公司侵害本公司所擁有之中華民國第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利，並依法請求相關侵權行為之停止及新台幣2億元之損害賠償。該案已進入司法程序，相關事實與法律爭點，將依法由法院審理並作出最終判斷。

對於光焱科技所發布之相關聲明，汎銓提到，基於尊重司法程序原則，不就個別技術爭議或其單方面說法進行逐一回應。關於雙方技術差異、是否構成專利侵權，以及相關專利權利範圍之認定，均屬專業法律與技術判斷範疇，應回歸智慧財產及商業法院依據具體事證進行審理。汎銓呼籲相關當事人以誠實態度面對司法程序。

光焱 中華民國 專利

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