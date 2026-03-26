台灣大「好速大聯盟」服務版圖擴大至17縣市 推「好速專案」優惠價

寬頻服務業者拚覆蓋率，台灣大哥大（3045）宣布「好速大聯盟」服務版圖再擴大，供裝範圍新增基隆、台北及台南共15個行政區，整體已涵蓋全台17縣市、覆蓋94%家戶，加速「光纖＋5G」雙網普及，讓多數家庭皆可輕鬆申辦。在家或外出，不論追劇、遊戲或通勤滑手機，皆可依情境靈活切換，享有穩定且高速的上網服務。

台灣大表示，「好速專案」整合5G行動、寬頻加掛資費與Wi-Fi 6，加贈「影音多享組」，打造一站式數位娛樂方案，不僅滿足多元使用需求，也兼顧節能與電費優化，帶動整體營運表現穩健成長。去年第4季台灣大本業中寬頻營收年增5%，市占率近2成，300Mbps以上高速用戶年增27%。

近期中華電信（2412）HiNet大打促銷，500M/500M雙向高速上網降至千元以下的999元，300Ｍ/300M雙向調降至899元，台灣大也祭出「好速專案」兩大優惠，括「好速加掛」，每日最低34元起即可加贈900GB 5G數據量，再送總價值8,500元的10個月「影音多享組」；「好速成双」每日54元起，有「5G＋1Gbps光纖」雙飽方案；網路門市申辦再抽PS5 Pro與Switch2等人氣遊戲主機。旗下台灣大寬頻則推出月付599元起即享300M高速上網，並加碼總價值超過8,000元的多台Mesh Wi-Fi 6，搭配MyVideo與「網路守護家」資安防護服務。