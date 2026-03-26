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美光苗栗銅鑼廠區揭牌 強化AI時代先進記憶體製造量能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美光（Micron）苗栗銅鑼廠區26日舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。新收購的無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進 DRAM 產品（包括 HBM）的供應能力，滿足日益增長的AI需求。

美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地（EMS, Extended Manufacturing Site），成為美光在台灣中部大型垂直整合廠區的一部分。

美光於典禮上特別強調，將持續深化與供應鏈生態系緊密合作，以充分發揮銅鑼廠區的效益。美光預期銅鑼廠區將於2028財年起，從現有晶圓廠支援具規模的產品出貨。此目標需要各方齊心投入，以符合AI時代所需的速度推進。

美光銅鑼廠區的啟用也將為苗栗地區創造半導體就業機會。美光計畫於2026年底前在銅鑼廠區招募約1,000名新進員工，職缺涵蓋製程工程、設備工程、品管、廠務及環安衛等領域，持續落實美光培育在地人才的承諾。

美光 EMS 苗栗

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