美光苗栗銅鑼廠區今日揭牌 強化AI時代先進記憶體製造量能

記憶體大廠美光今日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。新收購之無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進 DRAM 產品（包括 HBM）的供應能力，滿足日益增長的AI需求。

揭牌典禮由行政院長卓榮泰、行政院國家科學及技術委員會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦、美光科技全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson以及美光DRAM亞洲前段製程營運企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉等貴賓共同出席。美光主管、政府代表、供應商及合作夥伴亦共襄盛舉。

美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地（EMS, Extended Manufacturing Site），成為美光在台灣中部大型垂直整合廠區的一部分。

美光於典禮上特別強調，將持續深化與供應鏈生態系緊密合作，以充分發揮銅鑼廠區的效益。美光預期銅鑼廠區將於2028年起，從現有晶圓廠支援具規模的產品出貨。此目標需要各方齊心投入，以符合AI時代所需的速度推進。

美光銅鑼廠區的啟用也將為苗栗地區創造半導體就業機會，美光計畫於2026年底前在銅鑼廠區招募約1000名新進員工，職缺涵蓋製程工程、設備工程、品管、廠務及環安衛等領域，持續落實美光培育在地人才的承諾。