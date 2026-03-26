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元太觀音新廠動工 50億元擴產打造大尺寸電子紙關鍵基地

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）26日宣布，啟動新一波產能擴充計畫，新建生產基地於桃園觀音產業園區正式動工。觀音新廠將成為大尺寸電子紙的關鍵生產基地，第一期新建工程預計2027年第2季落成。

觀音新廠基地面積共7,900坪，總投資金額達50億元，預計完工後可創造約300個就業機會。整體規劃採分階段建置，一期工程將新建中央共用機房（CUB）棟及倉儲設施，同時，亦將運用既有建築進行改造，設置電子紙生產線，以加速產能布局與導入時程。

在產線規劃方面，觀音新廠將建置多條產線，進一步強化全球供應能力，回應市場對節能顯示技術的高度需求。大尺寸電子紙預計於2028年量產，年產值將達350億元以上，提供推升公司未來成長的重要動能。

隨著全球對低功耗顯示技術與永續解決方案需求快速攀升，元太持續擴大產能與技術布局。觀音新廠將結合節能製程與智慧化管理，強化生產效率與資源使用效益，並呼應公司長期推動的ESG願景，從製造端落實環境永續。

元太 電子紙

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