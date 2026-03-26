威剛120億永續聯貸案超額認購2.1倍 看好記憶體產業前景10家銀行支持

看好產業前景，威剛（3260）委由臺灣銀行主辦120億元聯合授信案，26日完成聯貸簽約。此次聯貸將有助於充實中期營運周轉金，強化營運擴展動能。簽約儀式由威剛董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

聯合授信案主要用途為充實中期營運周轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行及第一銀行共同主辦，並邀集臺灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行及合作金庫等金融機構共同參與，聯合授信案原擬籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.1倍達210億元，最終以120億元結案。

威剛本業聚焦記憶體模組的生產銷售，以自有品牌「ADATA」行銷全球，去年全年營收年增32.13%至530.87億元，當期淨利年增168.24%至76.3億元，都創下歷史新高。