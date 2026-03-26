威剛完成120億元聯貸案 超額認購2.1倍、擴充中期營運動能

記憶體模組大廠威剛（3260）26日宣布，由臺灣銀行統籌主辦的120億元聯合授信案已完成簽約，將用於充實中期營運週轉金，強化後續營運擴展動能。此次聯貸原規劃籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，最終超額認購達2.1倍、共計210億元，最後以120億元結案，反映金融業對威剛營運與未來發展的高度肯定。

威剛指出，本次聯貸由臺灣銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，兆豐銀行與第一銀行共同主辦，並吸引臺灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行及合作金庫等金融機構參與。聯貸條件並結合永續連結機制，依據永續報告書中的溫室氣體排放等指標提供相應利率減碼，展現對永續經營的支持。

就本業表現來看，威剛近年受惠記憶體產業景氣回升，加上庫存管理策略奏效，2025年全年營收530.87億元、年增32.13%，淨利76.3億元、年增168.24%，雙雙改寫歷史新高。公司目前以自有品牌ADATA行銷全球，為全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌，並穩居全球第二大SSD自有品牌模組廠。

除記憶體本業外，威剛近年也持續推進多角化布局，包括運動彩券、文創、電競及電動車等事業。公司看好各事業體可望逐步發揮綜效，搭配本次聯貸資金到位，將有助於進一步支撐中期成長與擴張需求。