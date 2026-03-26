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美光銅鑼廠揭牌 卓榮泰：在台投資1.4兆、台灣仍是DRAM與HBM重鎮

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
美光26日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮。公司／提供
美光26日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮。公司／提供

美光（Micron）26日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰、美光科技全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson以及台灣美光董事長盧東暉等貴賓出席見證。美光表示，銅鑼廠部分新收購無塵室空間已啟動設備進駐前置作業，將支援先進DRAM與HBM供應能力擴充，以因應AI帶動的記憶體需求。

卓榮泰致詞時表示，儘管國際情勢持續變動，但美光與台灣的合作，正凸顯雙方互信與合作關係持續深化，政府也將加碼完成對美光在台投資及行政作業上的協助，持續支持相關布局推進。

他並指出，美光深耕台灣多年，累計投資已達1.4兆元，為台灣最大外資投資案；台灣同時也是美光全球最大的生產基地，無論DRAM或HBM都占有重要地位。卓榮泰也提到，政府2025年已對美光第二次高效能及高頻寬記憶體技術提供研發補助，後續將持續協助提升設備、材料與整體產業鏈能量。

Buddy Nicoson則表示，全球半導體市場預估將於2026年突破1兆美元，且較原先預期提早4年達陣，其中記憶體與儲存將是成長最快的領域，顯示先進記憶體需求正以前所未有的速度擴大。他強調，銅鑼廠不只是新據點啟用，更是美光全球製造擴張策略的關鍵一環，將與美國、日本、新加坡、印度及台灣的布局共同構成更具韌性的全球製造網路。

盧東暉則把這次接廠與轉換的關鍵字定調為「速度」。他表示，雖然3月26日才正式揭牌，但3月23日首批機台就已進駐，充分展現美光與力積電（6770）團隊協作效率，也呼應美光在AI時代擴產所需的速度與執行力。

他並指出，銅鑼廠未來將納入大台中廠區的一部分，進一步強化美光在台灣先進DRAM製造布局。除設備商外，材料供應商、服務商、營建夥伴、下包商及廠務體系也都是關鍵生態系成員，美光希望攜手相關夥伴，盡快把銅鑼廠區產能釋放出來。

整體來看，銅鑼廠揭牌不僅象徵美光完成收購後邁入新階段，也凸顯台灣在AI記憶體供應鏈中的重要角色。依美光規劃，銅鑼廠將作為台中廠區延伸製造基地，預計自2028財年起支援具規模的產品出貨，並規劃於2026年底前在當地招募約1,000名新進員工，持續擴大在台投資與人才布局。

美光 卓榮泰 記憶體 DRAM

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