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網路整併完成…亞太SIM卡4月1日停止服務 遠傳呼籲儘速換卡

中央社／ 台北26日電
SIM卡示意圖。美聯社
SIM卡示意圖。美聯社

遠傳電信今天宣布，與亞太電信完成第2階段網路整併，原亞太SIM卡將於4月1日零時零分起停止提供行動服務，門號暫停使用，再度提醒未更換亞太SIM卡的用戶，遠傳門市可免費更換SIM卡，確保通訊不中斷、原合約權益不變。

遠傳發布新聞稿表示，與亞太於2023年12月15日合併，新遠傳啟動2階段網路整併，第一階段的基站整併超前於2024年1月底完成，原亞太用戶的網路覆蓋由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，提升室內與戶外的網路體驗。

遠傳指出，兩年多來維持著兩套網路設備運作，現已完成第2階段網路整併與升級。因遠傳與原亞太的網路系統不同，在原亞太核心網路達成階段性任務而熄燈後，用戶必須更換SIM卡才能繼續使用服務。

遠傳先前已持續透過專人電話、簡訊提醒用戶換卡事宜，3月至少對每名未換卡的用戶寄送5則以上簡訊，並於去年8月、12月共2次寄發紙本專函通知用戶。此外，遠傳官網、亞太官網、帳單訊息也不間斷顯示提醒原亞太用戶換卡相關訊息。

由於原亞太SIM卡停止行動服務時程將至，遠傳今天發布訊息再次提醒，原亞太用戶應最晚於3月31日晚間8時前完成換卡，確保通訊不中斷，如逾期而造成門號停用，則會有至少1天無收訊，待4月2日起至門市辦理復機才會恢復收訊。

遠傳 亞太 網路

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