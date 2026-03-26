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在台投資破1.4兆元…美光銅鑼廠區揭牌 台灣團隊預計成長至1.5萬人

中央社／ 苗栗26日電
記憶體廠美光（Micron）26日舉辦苗栗銅鑼廠區揭牌典禮，行政院長卓榮泰致詞強調，政府一定會跟企業一起用最快的速度、最高的效率來從事這項合作。圖為與會人員合影。中央社
記憶體廠美光（Micron）26日舉辦苗栗銅鑼廠區揭牌典禮，行政院長卓榮泰致詞強調，政府一定會跟企業一起用最快的速度、最高的效率來從事這項合作。圖為與會人員合影。中央社

美光（Micron）今天舉辦苗栗銅鑼廠區揭牌典禮，美光DRAM亞洲前段製程營運企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉表示，第一批機台已於3月23日搬入。今年底美光台灣團隊預計成長到1.5萬名員工，其中有1000名職缺會在銅鑼。

美光今天舉辦銅鑼廠區揭牌典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫國科會主委吳誠文，以及朋億總經理馬蔚和洋基工程董事長劉士源等供應商到場參加。

盧東暉說，他第一次到銅鑼廠是在2025年11月20日，從剛開始與力積電董事長黃崇仁、總經理朱憲國洽談，到2026年2月13日完成交易簽署，僅短短12個星期，並在3月13日完成產權轉移。美光與力積電團隊齊心協力，以令人驚豔的速度，完成大規模的交易。

盧東暉表示，第一批機台已於3月23日搬入，未來銅鑼廠將成為台灣美光大台中廠區的一部分，進一步強化美光在台灣先進DRAM製造的布局。

他強調，把1個晶圓廠空間變成產能，光有美光自己的團隊是遠遠不夠的，還需要整個生態系統合作，包括設備廠、材料供應商及營建廠。

盧東暉說，美光會持續強化台灣先進動態隨機存取記憶體（DRAM）產品及封裝領域，尤其是高頻寬記憶體（HBM）持續保持領先和領導地位。

盧東暉表示，至今年1月，美光在台灣累計投資已超過新台幣1.4兆元。今年底前，台灣團隊規模預計成長到1.5萬名員工，其中1000名職缺，會在銅鑼廠區。

盧東暉說，從2024年底台南廠區擴建，到今天銅鑼廠區揭牌，美光台灣團隊展現高度的效率和專業執行力，證明台灣美光是支持AI發展的重要製造基地，未來持續推動AI產業發展，塑造記憶體產業未來。

目前美光在台灣廠區分布，包括桃園、苗栗銅鑼、台中與台南，前三者主要生產DRAM，唯有台南廠為後段封測。

美光 DRAM 吳誠文 國科會 龔明鑫

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