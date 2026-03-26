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亞光緬甸廠發生火災 幸未造成傷亡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

亞光（3019）26日公告子公司緬甸亞洲光學國際有限公司廠區1F今日凌晨左右時，因電壓控制器（UPS電池自燃起火）發生火警，事發即迅速安全撤離人員，通報消防單位進行救災，並迅速控制燃燒範圍，撲滅火勢；此事故未造成任何人員傷亡，除該廠區1F外，其他各單位皆無影響。

亞光初步估計，判斷相關財產損失對營運並無重大影響，後續將全力配合消防單位，進行善後事宜。亞光強調，公司亦將與緬甸亞洲光學國際有限公司研擬改善措施。

亞光 火災 電池

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