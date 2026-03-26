歐洲無人載具展 美：台灣是非紅供應鏈重要夥伴

台灣無人機加速國際布局，本週前進歐洲無人載具展，美國國際無人系統協會執行長羅賓森在台灣館開幕酒會表示，台灣在「非紅供應鏈」扮演重要角色，是美國重要合作夥伴。

歐洲無人載具展（XPONENTIAL Europe）3月24日至26日於德國杜塞道夫舉行，首度將國防與軍民兩用無人系統及人工智慧應用列為核心議題。台灣團隊由經濟部產發署指導，金屬中心及「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）共同籌組代表團在台灣館參展。

美國無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓森（Michael Robinson）於台灣館開幕酒會致詞表示，台灣是美國以外第一個建立「綠色無人機」（GreenUAS）認證機制的地區，象徵民主陣營在供應鏈安全上的合作深化。

「綠色無人機」為一項針對資安、供應鏈透明度及符合美國「國防授權法」（NDAA）規範的認證機制，該機制被視為銜接美國國防部「藍色無人機」採購體系的重要途徑。

今年1月，工研院與美國無人系統協會（AUVSI）簽署「綠色無人機」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，成為首個獲授權參與認證流程、負責台灣端資安測試與技術評估的非美國機構。

「我們需要台灣的供應鏈、產業實力與工程能力」，羅賓森說，在當前地緣政治環境下，民主盟友必須合作，才能對抗威權體系對全球供應鏈的影響。

他接受中央社訪問時進一步說明，目前無人機產業面臨的最大挑戰之一，是如何建立對系統的信任，並確保零組件不來自中國。

他透露，去年訪台期間曾與台灣國防部交流，對方也將此視為重要課題。他認為，唯有透過可信賴的認證機制，才能有效確保供應鏈安全。

未來認證流程的一部分可在台灣執行，有助降低本地業者進入國際無人機市場門檻，同時台灣也有機會成為亞洲區域的認證與技術服務樞紐。他形容此一發展「令人振奮」，並期待持續深化與台灣產業合作。

談及台灣無人系統產業優勢，羅賓森表示，台灣擁有大量高素質工程人才，不僅具備設計能力，也具備製造與量產實力。

他特別提到，台灣在半導體製造專業正逐步應用至無人機及其零組件製造，涵蓋空中、地面與海上系統，台灣將在未來無人系統與機器人產業中扮演關鍵參與者。

而台灣作為亞洲民主國家重要的一員，台美合作不僅有助強化非紅供應鏈，也有助整體民主陣營在科技關鍵領域的競爭力。

歐洲業界同樣關注供應鏈轉型，歐洲無人機產業協會（UAV DACH）告訴中央社，目前全球逾9成無人系統零組件來自中國，降低依賴非常困難，歐洲正積極尋找替代來源，努力提升無人系統產業韌性，非常有興趣與台灣建立強而穩定的供應鏈合作關係。