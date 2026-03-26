卓揆：持續加碼支持美光在台投資 維持台灣半導體關鍵地位

行政院長卓榮泰26日出席「台灣美光苗栗銅鑼晶圓一廠揭牌典禮」時表示，政府將持續加碼支持美光（Micron）在台投資，也會強化行政協助，確保各項合作順利推動，並持續支持美光在台布局先進記憶體技術，並深化與國內產業合作，讓台灣半導體在全球維持關鍵地位，同時，設備與材料產業也將同步升級，打造更完整的產業鏈。

卓榮泰致詞時提到，目前新竹地區的水情，是政府相當重視、也略感壓力的議題。他是開完行政院院會後趕來，院會中就有針對新竹水情進行報告。我們希望推動「水庫珍珠串計畫」，強化整體水資源調度能力。至於土石方問題，中央政府這段時間已在台北港、台中港、高雄港南星計畫及彰濱工業區等地尋找可行場域，但更期待地方政府能如苗栗縣一樣，主動盤點適合用地，中央地方合作，共同解決營建剩餘土石方問題。

卓榮泰說，去年9月，他才參加台灣美光台中第四辦公室大樓啟用及先進封裝測試廠動土典禮，不到半年，今天又很榮幸參與美光苗栗銅鑼廠的落成啟用。每次來到這裡，都見證美光與台灣在高科技製造領域的重要里程碑，令人非常振奮。無論國際情勢如何變化，今天的合作再次證明雙方的信任與夥伴關係。

卓榮泰強調，政府將持續加碼支持美光在台投資，也會強化行政協助，確保各項合作順利推動。這也象徵未來世代在高科技生活領域中，美光與台灣將攜手帶領全球邁向新的發展階段。美光在台投資已達1.4兆元，是台灣最大的外資之一，而台灣也是美光全球最大的生產基地之一，無論是DRAM或HBM，台灣都扮演關鍵角色，並支撐AI基礎建設發展。

他說，政府長期支持國際合作，早在2015年即投入美光高效能與高頻寬記憶體研發補助。未來，我們將持續支持美光在台布局先進記憶體技術，並深化與國內產業合作，讓台灣半導體在全球維持關鍵地位。同時，設備與材料產業也將同步升級，打造更完整的產業鏈。

行政院推動「六大區域產業生活圈」，其中桃竹苗為「大矽谷計畫」核心區域，目前推動速度最快。政府強調區域均衡發展，不會偏重單一縣市。苗栗的投資與發展，將帶來更多就業機會與高價值製程，進一步帶動地方與全國發展。

此外，卓揆說，世界局勢快速變動，隨著AI、高效能運算與雲端資料中心需求提升，先進晶片與記憶體已成為關鍵基礎。台灣在晶圓製造、封裝測試及IC設計領域具備完整優勢，是全球供應鏈的重要支柱。政府正推動五大信賴產業，並透過「晶創台灣方案」與產業創新條例，加大投資力道。未來8年將投入3,000億元，促進產業創新、培育人才並吸引國際投資。2025年聚焦AI、無人機、資安與量子科技，2026年將延伸至機器人與衛星通訊等領域。

目前政府也提出13項戰略產業，涵蓋半導體、量子科技、無人機與機器人等，帶動百工百業邁向智慧化。關鍵在於「合作」，國際合作、中央地方合作，以及政府與產業合作。在國際合作方面，台灣2025年出口總值達6,400億美元，創歷史新高，全球排名第12，顯示台灣與國際連結日益深化。同時，台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）下的合作，也將強化AI供應鏈。在中央與地方合作方面，苗栗將成為科技發展的重要示範場域，中央將與地方攜手，提供基礎建設、融資與法規支持。

卓榮泰強調，在政府與產業合作方面，政府將持續確保水電與能源供應穩定，推動能源轉型、綠能發展、儲能與電網強化，同時不排除任何可行的電力來源，目標是達到「綠電充裕、供電無虞」。

最後，他也特別提到，中央政府總預算與國防相關預算仍待立法院審議通過，這攸關國家安全與產業發展，希望行政與立法能共同合作，順利完成審議。