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台灣衛星供應鏈秀實力 產發署率隊赴美參加 SATShow 2026

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

搭上國際衛星經濟成長列車，經濟部率領21家前往美國大秀航太實力！經濟部產發署26日表示，已攜手國科會（國家太空中心）帶領21家企業組成歷年規模最大參展團，參與全球最大指標衛星展會SATShow 2026，展現台灣在低軌衛星與太空通訊領域的硬實力。

產發署統計，2025年台灣衛星地面設備產值已達2,771億元，成長幅度達13％，目前已有逾55家零組件廠成功打入全球衛星商供應鏈。此次在「Taiwan Space台灣形象館」中，台廠精銳盡出，共計展出50多項最新產品。

在地面設備與零組件方面，稜研科技展出最新支援高、中、低軌道的多頻電子掃描天線，該技術可透過軟體定義彈性調整輻射功率與波束形狀，已實際應用於地面及20公里高空的行動基地台。星相科技則展示全球首款可合成4個陣列天線單元相位校正的相差調整器（Phase Tuner），成功取代傳統外商獨立相位控制晶片，具備強大的進口替代實力。

產發署指出，針對行動與微型化需求，濰元科技推出節能30％的個人可攜式衛星通訊裝置；神盾衛星展出符合3GPP NTN標準的小型物聯網收發裝置；仁寶電腦（2324）則推出強固型NTN與5G M.2通訊模組。此外，穩懋半導體（3105）、耀登科技（3138）、攸泰科技等知名大廠亦參與展示，構築完整的地面設備生態系。

衛星端系統整合能力也是本次觀展重點。產發署表示，鐳洋科技首度展示8U物聯網立方衛星，搭載自製Ku/LoRa-Band與Ka-Band陣列天線，展現我國小型星系整合實力。創未來則展示具備AI智慧感知的次米級高解析微波成像合成孔徑雷達（SAR）；全訊科技（5222）也展示供SAR使用的X頻段近千瓦高功率固態功率放大器模組。

本次展會於美東時間3月24日至26日在華盛頓特區登場，吸引包括Amazon、Eutelsat、Viasat等國際衛星營運龍頭，以及Airbus、Northrup Grumman等衛星製造大廠參與。產發署強調，台灣衛星產業正處於從零件供應邁向系統輸出的關鍵轉捩點，透過與國際大廠進行商談，將協助台廠爭取更多全球供應鏈合作商機。

低軌衛星 衛星

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