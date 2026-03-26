AI 成長 × 除息題材雙引擎啟動 主動式高息 ETF 強勢崛起

3月進入台股除權息旺季，高股息題材再度成為市場資金重心。台股主動式高股息ETF受到市場青睞，成為震盪行情中的資金避風港。野村投信表示，雖然近期 AI 類股出現回檔，但當前仍屬非理性震盪。台灣AI供應鏈仍受惠於2024至2040年算力需求長期向上，AI 伺服器、先進封裝、高速傳輸、散熱與 PCB 等結構型成長族群依舊是台股長線多頭的重要引擎。加上GTC熱潮，科技大廠展示新平台的利多刺激市場信心回溫，也使市場對「AI× 高息」策略的期待持續強化。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，上市櫃公司近期陸續公告股利政策，從科技、工業到消費族群等，為息收型產品提供更完整與多元的收益來源。在傳產與能源方面，航運因全球運價維持高檔並伴隨轉單效應，長榮、陽明等高殖利率個股獲法人納入 2026 年重點題材；能源與重電族群在政策驅動與需求提升下，同樣具備穩定現金流與防禦特性，可望成為高息基金的重要底層配置。

在「高息＋科技成長」雙主軸的市場共識下，主動式高息 ETF 更展現策略價值。樓克望指出，野村投信推出的野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）以「股息 × 主動成長」為核心，並搭載獨家的 3D 鎖息策略，精準掌握台股全年高息循環。此策略包含四大階段：1.預測（12–3月）：提前鎖定具有股利與獲利成長潛力的企業；2.宣告（3–4月）：於企業公告股利時即刻動態調整組合，避免被動調整而「休眠」；3.輪轉（5–9月）：同筆資金連續參與多場除息，創造極大化息收效率；4.成長（10–12月）：除息旺季後轉向具高成長性的AI供應鏈族群，全面提升總報酬動能。野村投信的獨家3D鎖息策略，可進一步補強被動式ETF在市場波動期間可能面臨的調整節奏，使投資組合有效率貼合台股成長「零時差」。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00999A經理人游景德表示，目前市場仍受美伊戰事不確定性影響，衝突已進入第四周，短線投資情緒受到干擾，台股自高檔轉為整理格局。雖聯準會上周如預期降息一碼，並啟動每月 400 億美元購債計畫使資金面偏向寬鬆，但科技龍頭甲骨文與博通公布財報後股價回檔，引發市場對 AI 獲利能否如預期落地的疑慮，使部分資金選擇獲利了結。隨估值位於相對高檔、市場轉向觀望，短期震盪加劇仍屬正常現象。

然而，從基本面來看，AI 應用強勁的趨勢並未改變，游景德指出，企業持續加大投入，先進製程產能供不應求，過去僅有蘋果搶占最先進製程，如今 AMD、輝達、博通、聯發科、高通及美國四大雲端服務商皆積極追求更高階的晶片，需求遠超過智慧型手機時期的高峰。包括 CoWoS、電力系統、記憶體、PCB 及上游材料在內的關鍵供應鏈皆處於缺貨狀態，市場對 AI 泡沫化的擔憂在短中期並不成立。

從野村投信台股投資團隊追蹤 400 多檔個股顯示，市場預估每股純益（EPS）成長率將從2026年的 12.2% 提升至2027年的 23.3%，其中，科技股明年預估成長率高達 25.7%，顯示台股科技成長動能仍十分亮眼。在中長期展望持續正向的背景下，近期回檔反而提供長線佈局的良好時機。

展望第2季，樓克望表示，不論是除權息高峰前夕、AI 算力需求升溫、中東地緣政治衝突、航運及能源類股回暖，或是內資主導盤勢的情境，高息相關產品仍將是市場關注焦點。在這個既需要防禦，又不能錯過成長趨勢的時刻，主動式高息 ETF 正是投資人的最佳選擇之一。透過即時調整、靈活配置與精準掌握除息時點，投資人得以兼顧成長潛力與波動緩衝，打造更具韌性的投資組合。

00999A預計4月13日至16日展開募集，預計於5月5日掛牌上市；IPO 發行價每受益權單位新台幣10元，並採季配息機制。