「我們在矽光子要寡占」！汎銓老董：兩大客戶會要可能侵權的東西嗎？

半導體檢測業因矽光子專利開打專利戰，汎銓（6830）董事長柳紀綸25日發布重訊又開記者會表示已正式向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張光焱科技（7728）涉及侵害「光損偵測裝置」發明專利，請求法院裁定停止侵權，求償2億元，光焱26日跌停，汎銓漲停，而光焱董事、宜特跌幅也逾3%。

「你認為兩大客戶會要可能侵權公司的東西嗎？客戶本來就在我的手上，一家是晶圓代工一家是AI晶片大廠，其中一家客戶從20幾人團隊一起合作到現在200多人，我們一路陪過來的，另一家是國際大客戶，2年前就一直合作。」柳紀綸指出，目前對汎銓沒有影響，等了半年才出手提告，只是因為股東跑來問為何同業有一樣的東西，必須對股東交代。

光子晶片（PIC）在開發階段，客戶通常會先進行元件特性分析；進入試產階段後，則著重於故障分析（FA）與瑕疵檢測，以確認製程穩定度與良率表現，這也是汎銓為何此時出手提告同業原因。

柳紀綸指出，此次提告正值產業關鍵時間點，隨著客戶產品即將推向市場，檢測需求也從過去集中於汎銓產線的開發驗證，逐步轉向量產前後的製程優化。預期自今年底至2027年，隨著量產需求升溫，規模較大的客戶將傾向自建測試能力，導入機台於內部進行特性量測與參數調校，以持續提升良率。

為此，汎銓決出手以專利戰保護矽光子商機，在拿到了台灣、日本、美國的專利後，決對光焱科技提告，他透露除三國外，歐盟、中國、英國、韓國都在申請中，哪裡有人侵權就在當地開告。

從開發階段的分析服務，到量產檢測，汎銓打算一條龍都包，紀柳綸指出，公司申請專利時故意寫得很清楚，從裝IROM或IRCCD做材料分析，到線路如何布，如何拉線，都寫得清清楚楚，甚至是故意寫得很白，對手若照做絕對做得出機台，他形容這是「強大攻擊性專利」，只要有人照做就是進入汎銓專利範圍。

柳紀綸表示，過去在材料分析上，汎銓不想全吃，因為鬆軟材料難做，價錢好，硬的材料分析比較簡單，就讓別人做，因此汎銓市占率約只有50~60%，但在矽光子要「寡占」！

他表示，汎銓期望不只是在矽光子材料分析及定位分析方面壟斷性存在，拿到90%以上市占率，在後段量產階段，也期望有一席之地，未來客戶為量產買100台PIC檢測機台，裡頭至少有10台會買有汎銓分析專利的載台。

「只有我們陪客戶玩這麼多年，客戶都在我們家，只有賭夢！只有我們6年前一開始客人資源有限時，我們免費跟客人合作。」柳紀綸談到近期同業紛紛宣布跨入矽光子檢測設備商，不斷強調跟客戶從草創初期合作至今的革命情感，加上專利佈局綿密，不只是做分析服務，也將跨入量產機台銷售。

他透露，未來機台專利願意授權日美等大型設備商，尤其是日本，但絕對不會授權台灣同業，「沒有空間去談那些，只要侵權我們一定提告！」柳紀綸說，但他隨後放軟，表示若同業不做了，就願意和解。

為跨入設備銷售，汎銓營運長周學良已轉任專注於裝置開發，預計10月推出第一台外觀更好的正式銷售機台，單價預估1億元以上，目前正與汎銓股東之一的設備商合作，2026年底汎銓也將入股該公司，輔導該設備商上市櫃。