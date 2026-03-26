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主動式台股 ETF 今年漲幅逾30%僅這檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
12檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMoney
12檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMoney

市場投資新寵的12檔主動式台股ETF在大盤漲升之際表現更亮麗，3月25日平均日漲幅4.28%遠勝大盤的2.54%，其中主動群益科技創新（00992A）2026年來漲幅30.01%居冠，表現最亮麗。法人表示，台股近期表現震盪劇烈，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，儘管美伊戰爭仍充滿變數，然而原油價格在各國護航以及美國放寬部分俄羅斯原油的出售下，預期將獲得控制，參考烏俄戰爭的發展，隨著戰爭的時間延長，預期對股市的影響將逐步減小。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段台股高檔下的靈活投資選擇。

00992A經理人陳朝政指出，長期來看，預期今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。

光通訊角色正由過去的基礎設施，升級為解決AI運算瓶頸的關鍵技術，尤其在NVIDIA在GTC上宣告，在AI算力持續攀升下，光通訊將是重要的發展方向，預期其他CSP業會逐步導入光通訊的技術，長期產業正向看待。預期可以注意的類股包含測試介面除群、記憶體、散熱、光通訊等族群、半導體設備、載板等族群。

美伊戰爭 基礎設施 漲幅

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