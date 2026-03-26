數發部率團參與資安盛會 林宜敬：聚焦AI代理風險

數發部長林宜敬今天在矽谷表示，此次率團赴美參加資安盛會，OpenClaw、AI代理人控管問題受到業界高度關注，也將帶動一波資安商機；台灣資安產業應對駭客攻擊所累積的經驗與數據，可望成為切入優勢。

全球指標性資安盛會RSAC 2026 Conference在舊金山召開，數發部長林宜敬率團參加。他今天指出，許多資安廠商此次將焦點放在如何適當控管AI代理人（Agent）。

林宜敬在駐舊金山辦事處科技組長顏宏偉陪同下，與矽谷業界人士和科技社團交流。他接受媒體訪問時分享觀察，表示AI代理未來將是重要工具，會徹底影響社會。

他也表示，這項工具同時存在危險，誰能率先解決資安問題，就會有很大商機。

AI代理近2年多來在矽谷被廣泛討論，隨著開源工具OpenClaw出現後受到大眾熱議。

記者詢問台灣在相關資安商機上的機會和優勢。林宜敬表示，台灣一直以來是中國、俄羅斯、北韓等國家駭客最常攻擊的目標之一，也因此累積了大量駭客攻擊資料，具有豐富經驗，造就出活躍而健全的資安產業，可與自由世界分享這方面收穫。

除此之外，林宜敬提到，晶圓代工龍頭台積電為半導體供應鏈核心，資安治理完善，駭客通常會設法入侵供應商，2018年的電腦病毒感染事件，造成新台幣25.96億元損失，之後台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及數發部合作制定半導體資安標準。

AI代理爆發將推升晶片需求。林宜敬指出，這套SEMI E187標準，對台灣資安產業帶來3大商機，包括執行認證、輔導通過認證、及提供資安產品來協助設備商符合標準。

另外，在政府監管方面，林宜敬指出，美國和歐盟在AI監管上的立場不同，前者認為過度監管會阻礙技術發展、後者則主張應加強監管，台灣試圖在當中取得平衡，同樣概念也將適用在AI代理工具上面，一方面透過法規保護使用者，同時不能過度限制。

台美合作上，林宜敬則表示，在當前AI產業格局中，美國與台灣分別扮演兩大關鍵角色；美國是AI軟體的超級強權，台灣則是AI硬體的核心基地，雙方合作日益緊密。台灣期盼和矽谷公司與科技社團合作，吸引人才回流，建立台灣在AI軟體領域競爭力。