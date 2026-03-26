雷虎科技以 Blue UAS 認證無人機系統 搶進國際軍用市場

歐洲規模最大的「無人載具與自駕系統產業展XPONENTIAL Europe 2026」在德國杜塞道夫登場，雷虎科技（8033）展示涵蓋FPV自殺無人機、光纖傳輸系統、AI蜂群技術及無人水面艇等完整國防科技無人機產品線，以Blue UAS認證無人機系統搶進國際軍用市場。

雷虎科技表示，在全球供應鏈重組趨勢持續加速的背景下，「非紅供應鏈」成為本次參展最受國際買家關注的核心亮點。

雷虎科技全面排除中國製零組件，結合台灣本土航太製造能力，在盟國政府與國防採購單位日益重視供應鏈安全與來源可信度的當下，形成同業難以複製的顯著競爭優勢。

本屆展會核心展品為Overkill FPV自殺無人機系列。該系列產品已經通過美國「Blue UAS」Cleared認證。Blue UAS計畫於2026年由美國國防創新單位(DIU)正式移交國防合約管理局(DCMA)監管，標誌著該計畫從創新驗證階段進入大規模量產採購體系，雷虎搶先完成認證，具備直接進入美軍採購鏈的資格。

在此同時，雷虎亦展示以台灣自製光纖技術為核心的Overkill Fiber Optic FPV系統，實現可達20公里的穩定長距傳輸。

有別於傳統無線電頻率易遭干擾的先天限制，光纖傳輸不受電磁波干擾影響，在現代高強度電子戰環境中提供不可中斷的指管通聯能力，適用於前線精準打擊任務及複雜電磁環境下的情報蒐集作業。

此次展會，也首度對外公開整合人工智慧與蜂群控制技術的Overkill AI FPV。該系統將AI自主決策能力與FPV無人機的高機動性深度融合，可組成具備自動協同、動態偵察與多點同步攻擊能力的無人機群，不依賴單一操控員即可執行複雜任務。

這類蜂群作戰能力，正被各國軍事分析人士視為改變未來戰場規則的顛覆性不對稱力量。雷虎科技亦同步展示微型偵蒐無人機與海鯊號(SeaShark)無人水面艇(USV)，進一步完善其橫跨空中與海面的多域作戰產品組合。

在本次參展諸多亮點之外，雷虎科技Overkill FPV自殺無人機，已與美國合作夥伴Farage Precision攜手，順利通過美國五角大廈「無人機優勢計畫(DDP)」第一階段挑戰賽，正式取得進軍美國國防採購核心體系的關鍵資格，為雷虎深化台美國防合作寫下重要里程碑。