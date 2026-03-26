Counterpoint：Motorola、Google 推動北美折疊手機市場成長

Counterpoint Research統計，受到Motorola、Google出貨成長，推動北美2025年折疊智慧型手機市場年增 28%，優於多數區域市場。其中Motorola在主要OEM中成長最快，市占達44%，主要受惠於Razr 2025系列需求帶動；Google出貨量年增52%，主因乃受Pixel 10 Pro Fold推出帶動。三星雖仍以51%市占居冠，但隨競爭加劇，市占率持續下滑

Counterpoint Research研究副總監Liz Lee表示，2025年北美為主要市場中成長表現較為突出的區域市場之一，受惠於市場競爭提升及折疊裝置普及性改善。Motorola的價格策略與電信合作有助於拓展潛在市場，而Google的持續投入也支撐整體市場發展。三星在2025年仍為北美最大廠商，不過其市占較過去有所下滑，反映市場競爭程度提升。雖然Samsung在左右折疊裝置仍維持領先，但在翻蓋式（上下哲）產品方面面臨來自Motorola的競爭壓力。

Counterpoint Research首席分析師Gerrit Schneemann指出，北美折疊智慧型手機市場正由過去相對集中，逐步轉向競爭更為多元的市場結構。Motorola的快速成長以及Google的拓展顯示市場趨於均衡，並有助於推動整體市場發展。展望未來，隨著蘋果預計於2026年進入摺疊智慧型手機市場，北美市場競爭預期將進一步升溫，市場結構可能出現新的變化。