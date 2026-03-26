聽新聞
0:00 / 0:00
奇鋐再創新高價 外資續調升目標
奇鋐（3017）26日早盤亮燈漲停到2,310元，美系券商升目標。
美系券商從上周GTC觀察，認為新一代機櫃方案所展示的冷板模組與液冷採用程度高於市場預期，顯示新產品中，液冷價值更高，包括：1.LPX機櫃；2.ToR CPO交換器（如Spectrum-6乙太網交換器）；3.Vera Rubin交換器tray。券商預期奇鋐是主要受益者。
券商預期奇鋐2026年第1季毛利率將開始加速成長並達到29%，預估全年及2027年維持在30%以上。上修今、明年每股純益（EPS）至96.7/135.6元，以明年22xPE評價，同步升目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。