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奇鋐再創新高價 外資續調升目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

奇鋐（3017）26日早盤亮燈漲停到2,310元，美系券商升目標。

美系券商從上周GTC觀察，認為新一代機櫃方案所展示的冷板模組與液冷採用程度高於市場預期，顯示新產品中，液冷價值更高，包括：1.LPX機櫃；2.ToR CPO交換器（如Spectrum-6乙太網交換器）；3.Vera Rubin交換器tray。券商預期奇鋐是主要受益者。

券商預期奇鋐2026年第1季毛利率將開始加速成長並達到29%，預估全年及2027年維持在30%以上。上修今、明年每股純益（EPS）至96.7/135.6元，以明年22xPE評價，同步升目標。

外資 每股純益 券商

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