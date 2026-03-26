奇鋐再創新高價 外資續調升目標

中東戰火燒向科技設施，在地緣政治風險下，地球上好像沒有一個地方是安全的？Google台灣前董事總經理簡立峰表示，中東戰爭所引發的基礎設施受攻擊風險，讓產業重新思考未來ＡＩ資料中心部署方式，也許上太空是強化ＡＩ韌性重要的方案。

2026-03-26 00:13