家登加入 TRE 100 承諾推動再生能源使用

在全球半導體產業加速邁向淨零排放與低碳供應鏈的趨勢下，家登（3680）近日宣布正式加入「TRE100倡議」，宣告於2040年前達到RE100的目標，成為TRE100創始會員之一。公司承諾將逐步提升再生能源使用比例，並透過節能減碳與能源效率優化措施，持續降低營運碳排放強度，強化於國際半導體供應鏈中的永續競爭力。

TRE100為台灣接軌國際RE100倡議所建立之再生能源承諾平台，由RE100在台灣之區域合作夥伴—中華經濟研究院（CIER）正式啟動。作為RE100之子倡議，TRE100以RE100技術準則為核心，建立專為台灣非大型用電企業設計之認定與揭露架構，使更多企業得以與國際接軌，並以一致且具公信力之方式參與全球淨零行動。

在制度設計上，TRE100鼓勵企業逐年提高再生能源使用比例，並公開揭露能源轉型進程。相較於RE100對會員用電規模之門檻限制，TRE100提供更具彈性的參與機制，使半導體供應鏈及關鍵零組件廠商得以提前布局能源轉型，回應國際客戶對減碳與綠電使用之要求。

隨著全球晶圓製造與先進封裝需求快速成長，半導體產業用電量持續攀升，國際品牌與晶圓代工大廠陸續提出供應鏈減碳要求，推動上中下游廠商共同導入再生能源與碳管理制度。業界普遍認為，加入TRE100已成為半導體供應鏈企業接軌國際永續標準的重要指標之一。

家登精密表示，面對氣候變遷與產業轉型挑戰，公司已將節能減碳與再生能源導入納入長期營運策略，並透過能源管理系統建置、製程效率提升及設備節能改善等多項措施，持續降低單位產值能源使用強度。同時，公司亦規劃透過自建再生能源設施、購買再生能源及簽訂綠電購售協議（PPA）等多元方式，逐步提升綠電使用比例，以符合國際客戶與資本市場對低碳營運的期待。

在半導體產業供應鏈高度重視ESG表現的背景下，企業能源使用與碳排放管理已成為評估合作夥伴的重要指標。家登精密指出，加入TRE100不僅是回應國際淨零趨勢，更是強化公司在高階製程與關鍵材料供應鏈中長期競爭力的重要布局，未來將持續依循國際氣候相關揭露框架，推動能源轉型與碳管理制度，提升資訊透明度與管理效能。

此外，家登精密亦積極配合政府能源轉型政策，並與產業夥伴合作推動再生能源市場發展，期望透過企業需求帶動綠電供給成長，促進台灣能源結構轉型。公司強調，能源效率提升、再生能源使用及供應鏈減碳合作，將是未來企業永續發展的三大核心方向。

家登精密表示，未來將以加入TRE100為重要里程碑，持續深化節能減碳行動，並逐步朝向長期使用100%再生能源的目標邁進，同時攜手供應鏈夥伴共同打造低碳製造體系，為全球半導體產業的永續發展與氣候行動貢獻力量。透過積極推動能源轉型與淨零策略，家登精密展現深耕半導體產業與落實ESG治理的決心，未來將持續以具體行動回應全球減碳趨勢，朝向高效率、低碳排與高競爭力的永續營運模式穩健前行。