AI眼鏡、EVO ICL夯什麼？2026五大眼部黑科技一次看 視覺體驗全面升級

當AI智慧眼鏡成為科技巨頭競逐的新戰場，一場「視覺升級」的革命正悄悄發生。但當外部設備越來越強，我們天生的視覺接收器「眼睛」，是否也該同步升級？

現在的人對視力的期待，早已不只是「看得見」，而是追求更清晰、更穩定、反應更即時的視覺體驗。隨著生醫與穿戴科技快速發展，各種「眼部黑科技」也逐漸從外部輔助走進人體本身。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點網路討論度最高的「五大眼部黑科技」。其中，近年聲量快速上升的「EVO ICL植入式隱形眼鏡」，更因其多項優勢成為討論焦點，當科技不斷升級，我們的視力是否也能一起進化。

No.1 AI智慧眼鏡

翻攝官網／Rokid

AI智慧眼鏡這次穩坐聲量冠軍，背後與多家科技公司同時推出相關產品有關。Meta推出與雷朋合作的智慧眼鏡，主打拍照、翻譯與AI助理等功能；發表會現場曾因伺服器流量過載，出現「DDoS（分散式阻斷服務攻擊）自己」的翻車瞬間，也意外帶動不少討論。

Rokid Glasses同樣備受關注，它將Micro LED顯示整合進鏡片中，配戴後視野裡就能看到資訊，就像自帶一個HUD顯示介面，相當便利。

在台灣，本土品牌HTC同樣加入戰局，推出標榜台灣製造的VIVE Eagle，內建VIVE AI語音助理並支援繁體中文，只要喊一聲「Hey VIVE」，就能拍照、辨識物體或翻譯外文菜單，讓AI互動更貼近日常生活。

網友也分享實際體驗，「前陣子去韓國有戴，開口就能幫翻譯地標、招牌真的方便」、「中文版輔助很棒」、「眼鏡能拍得到手機拍不到的瞬間，無價」。

No.2 植入式隱形眼鏡

示意圖／Gemini

示意圖／Gemini

如果你連眼鏡都懶得戴，那這項被譽為視力矯正「第四次革命」的技術，可能會讓人眼睛一亮。不同於傳統近視雷射需要削薄角膜，植入式隱形眼鏡採取「加法」概念，透過在眼內植入客製化鏡片來矯正視力。

相較早期將晶體固定在虹膜前方的前房型植入術，現在更常見的是新一代「後房型ICL」，鏡片會植入虹膜與天然水晶體之間的位置，從外觀看幾乎察覺不到。這項EVO ICL技術已通過美國食品藥物管理局（FDA）核准，鏡片多採用Collamer®材質製成，其光學表現接近人體天然水晶體，有助減少影像失真。

材質中也含有膠原蛋白成分，具備高度生物相容性，且材質柔軟，不易對眼內組織、內皮細胞造成刺激或傷害。有臨床案例顯示，患者在植入27年後取出時，晶體仍維持清澈透明，同時具備抗紫外線（UV）功能。

對不少不適合近視雷射、或希望保留角膜厚度的人來說，成為另一種視力矯正選擇。網友術後分享「一年來起床不用戴眼鏡感覺超級好」、「撐過那30分鐘，我自己覺得很值得」。

No.3 AR眼鏡、AR隱形眼鏡

翻攝官網／XREAL

AR眼鏡與近期討論度高的AI智慧眼鏡其實各有定位。AI眼鏡主要強調語音辨識與智慧助理功能，例如拍照、翻譯或即時資訊查詢；AR眼鏡則更像在視野中加入外接螢幕，讓數位資訊直接出現在現實世界中，應用想像空間更廣。

資策會產業情報研究所（MIC）於2025年6月公布的調查顯示，台灣有54%消費者對AR眼鏡感興趣，其中18至25歲族群比例最高；同時也有67%受訪者期待AR眼鏡能結合AI技術，顯示這類應用正逐漸受到市場關注。

當AI擁有視覺化螢幕，虛擬互動也變得更具真實感。像日本就曾出現一場話題婚禮，新娘與AI虛擬伴侶舉行象徵性的結婚儀式，透過AR眼鏡就能看到虛擬新郎的影像出現在身旁，引發外界對「AI情感關係」的討論，網友認為「這明明是跟手機結婚」；也有人覺得「只要她開心，不影響他人就好」。

No.4 VR眼鏡

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

說到VR眼鏡，很多人第一時間想到的還是遊戲體驗。這項技術其實早在多年前就已出現，初期多半與沉浸式娛樂體驗結合，是不少玩家熟悉的裝置。不過隨著顯示技術與內容應用逐漸成熟，VR也開始被運用在教育、醫療訓練甚至虛擬社交等領域，讓這項技術至今仍持續引發討論。

近年也出現不少科技與工作結合的應用案例，像有飲料店店員戴上VR眼鏡，透過混合實境（MR）查看訂單，資訊直接顯示在眼前，調飲料時也能同步確認內容，相當便利，網友補充「Quest 3是內含系統的」、「頭盔的鏡頭可以偵測手部動作，實現跟視窗的互動」。

No.5 夜視隱形眼鏡

排名第五的黑科技，目前仍處於實驗未量產階段。中國科學技術大學近期研發出一款特殊的隱形眼鏡，內含一種奈米材料，可像「光線轉譯器」般，將人眼無法看見的近紅外光轉換為可見光，相關研究成果已發表於國際期刊《Cell》。

與傳統夜視鏡不同的是，這種設計不需要電力或複雜設備即可運作，讓配戴者能感知原本無法察覺的紅外線訊號，甚至辨識時間、空間與色彩等多維度資訊。研究團隊表示，這項技術未來有機會應用在視覺輔助、資訊處理或醫療領域，也可能為色盲等視覺疾病提供新的解決方向。

消息曝光後也在網路上掀起熱烈討論，不少人看了開玩笑說「高進（賭神）隱形眼鏡」；也有人看好技術發展前景，「這款『紅外慧眼』潛力巨大，不僅能取代傳統夜視鏡，更能提供多色紅外影像，開拓全新應用場景」。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

在五大眼部黑科技中，提升視力品質也是網友討論焦點之一，尤其對長時間盯著螢幕、寫程式、趕專案的工程師與科技族群來說，視力不只關乎看得清楚，更影響專注力與工作效率。當近視度數逐漸進入中高度區間，厚重眼鏡帶來的負擔，或隱形眼鏡長時間配戴造成的乾澀與疲勞，也讓不少人開始思考是否有更好的視力矯正方式。

入榜的「EVO ICL植入式隱形眼鏡」它究竟有哪些優勢？看看大家在評估這項視力升級方案時，最在意的是哪些關鍵。

No.1 矯正範圍較廣

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

很多人滿懷希望想透過雷射手術擺脫眼鏡，卻因度數過深或角膜厚度不足，被醫師宣判不符合手術條件，最後只能打消念頭，「當下就覺得晴天霹靂，都下決心要做雷射了」。

不同於雷射需要靠改變角膜厚度及弧度，ICL就像是在眼內植入一片外掛鏡片，矯正範圍相對更廣，近視300到2,000度、散光最高達400度都能納入矯正範圍，也讓「矯正範圍較廣」成為大家最常討論的優點。不過實際是否適合施作，仍需經過完整的眼睛檢查與醫師評估。

No.2 手術快、恢復快

對節奏緊湊的現代人來說，時間就是金錢！許多人遲遲不敢做視力手術，就是擔心術後需要休養，影響工作或日常生活。

相較之下，ICL手術單眼通常約10到20分鐘即可完成，且因微創傷口小（約0.3公分），恢復速度較快。「今天手術、明天開工」的特性，也讓不少忙碌的上班族在評估視力矯正方式時，將其視為一大吸引力。

不少人也分享自身手術經驗，「手術過程大概20分鐘，起身其實就能看到東西了」；術後隔天的恢復狀況則因人而異，「術後第二天，世界都很清晰」、「昨日剛做完夜間眩光滿明顯，今日大概恢復八成」；也有過來人提醒，手術當天記得帶太陽眼鏡，避免術後對光線較敏感。

No.3 乾眼症風險降低

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

長時間盯著螢幕、待在冷氣房辦公室，上班族最常遇到的困擾之一就是眼睛乾澀。因此不少人在考慮近視矯正手術時，也會特別關心術後的眼睛舒適度，畢竟沒有人希望解決了近視，同時增加用眼不適。

目前常見的近視雷射手術已相當成熟，術後多數人都能獲得良好的視力品質。不過由於手術過程會涉及角膜的處理與重塑，部分人在恢復期間可能會出現暫時性的乾眼感受，因此術前評估與術後照護相當重要。在相關討論中也有網友提到「現在視力都看的很清楚了，就是有一點乾眼」；而ICL採「加法」概念，手術過程不改變角膜結構，較不容易影響角膜神經，因此相對不易引發乾眼症。

No.4 可逆性、可還原

「如果未來後悔怎麼辦？」也是不少人在評估視力手術時常見的擔憂。

ICL的一大特色在於具備「可逆性」，植入的鏡片日後若有需要，可以由醫師取出或更換。例如未來若想改用其他視力矯正方式，或因年齡增長需要處理白內障問題，都仍保有調整空間，因此被形容為「可以後悔的手術」。

這種隨時能按下「還原鍵」的安心感，也成為許多人選擇ICL的重要原因。

No.5 強化夜間視力

示意圖／Gemini

示意圖／Gemini

許多人工作常常加班到深夜，甚至需要夜間開車通勤，因此在考慮視力手術時，也會特別在意術後是否出現眩光或光暈，影響夜間視力。

在相關討論中，也有不少人分享自身評估經驗。例如YouTuber蒼藍鴿就曾提到，由於自己夜間瞳孔較大，非常在意夜間視力品質；在評估不同視力矯正方式後，他最終選擇接受大學眼科的EVO ICL植入式隱形眼鏡手術，希望在改善視力的同時兼顧安全性，也帶動相關話題的討論聲量攀升。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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