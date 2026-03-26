無人機國家基地逐步成形 中科院民雄航太暨無人機產業園區完工期程曝

俄烏戰爭、中東波斯灣戰事陸續爆發，戰爭型態快速轉變，無人機結合AI技術成現代戰場核心戰力。台灣加速布局，其中以嘉義縣為核心的無人機產業鏈，逐步成形。國家中山科學研究院主導的民雄航太暨無人機園區，2023年前總統蔡英文主持動土後，歷經近3年興建，民進黨縣長參選人、立委蔡易餘日前質詢國防部，國防部說，東側軍用研發園區預計今年底完成人員進駐啟用。

目前坐落民雄鄉雙福段軍方土地的園區東側，中科院辦公大樓完工，工程告示牌顯示完工日期3月底。由於涉及國防機密，周邊設置高牆圍籬，未來將進行中大型軍規無人機研發與測試。規畫包含低速風洞設施與AI算力中心，導入儲能韌性電網，打造具備完整測試與驗證能力基地。

西側產業區規畫民間無人機產業進駐，待縣府完成環評程序啟動招商，預計約2年半完工，目標2028年建構完整產業聚落。未來將串聯太保市亞洲無人機AI創新應用研發中心，以及測試空域，形成研發、製造與測試一體化產業鏈。

除產業布局，國軍訓練也導入無人機。蔡易餘質詢，無人機操作不應侷限專業部隊，應擴大一般官兵。國防部回應，目前新兵入伍到後備教召，納入無人機基礎訓練，三軍設立專責訓練中心，持續培育操作與教學人才。賴清德總統去年秋節前親赴嘉義大林營區視察新訓內容，包含四軸無人機操作與紅隼火箭彈模擬器訓練，顯示無人機已正式納入國軍基本戰技。

從戰場需求到產業政策，再到軍事訓練全面接軌，嘉義逐步躍升為台灣無人機發展重鎮。隨著民雄園區東側園區年底啟用，結合研發能量與產業聚落，未來不僅強化國防自主，也將帶動地方產業轉型升級。

中山科學研究院主導的民雄航太暨無人機園區，2023年前總統蔡英文主持動土後，歷經近3年興建，辦公大樓完工，園區外陸橋掛民雄航太暨無人機園區布條。記者魯永明／攝影

賴清德總統去年秋節前親赴嘉義大林營區視察新訓內容，包含四軸無人機操作與紅隼火箭彈模擬器訓練，顯示無人機已正式納入國軍基本戰技。圖／聯合報資料照片