鴻海衝太空 AI 國碩集團挾鈣鈦礦太陽能技術 扮神隊友

鴻海（2317）集團25日宣布，與以色列太空運算基礎設施大廠Ramon.Space合作，揮軍太空AI資料中心領域，成為台灣第一家要讓AI伺服器上太空的業者，並催動新一波業績成長引擎。業界看好，鴻海集團揮軍太空AI市場，國碩（2406）集團有望扮演「神助攻」隊友。

業界分析，由於發展太空AI最利基與關鍵要素就是源源不絕的太陽能電力，尤以鈣鈦礦太陽能電池最受矚目，鴻海先前結盟國碩旗下碩禾（3691），成為第二大股東，與國碩集團成為盟友，國碩已投入鈣鈦礦太陽能電池，成為補齊關鍵太空AI電力的要角

太陽能是太空唯一電力來源，也是支撐太空AI基礎建設運作關鍵電力，扮演關鍵角色。國碩為國內老牌太陽能廠，近年持續研發各種太陽能發電新技術，碩禾則是全球太陽能導電漿主要供應商之一，擁有許多導電漿相關專利與技術。

鴻海看好國碩與碩禾潛力，早在2021年就透過子公司鴻揚創投認購碩禾私募，取得約10%股權，成為該公司第二大股東，近年來雙方往來密切，且在正負極材料與電池領域交流頗深。

業界人士分析，鴻海相當擅長運用集團資源，國碩與碩禾在太陽能領域同時具備產能與技術，估計未來很有機會跟著鴻海一起上太空，搶食太空AI市場商機。

國碩目前正積極發揮集團資源，並將碩禾在太陽能導電漿領域的技術應用在鈣鈦礦電池的電極製作中，藉此強化能量轉化效率，未來若順利量產，勢必有助於鴻海強化太空AI布局。

鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主因其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，因此被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

業界人士指出，隨著近年來技術日益成熟，目前鈣鈦礦太陽能距離商業化與量產已經不遠，更重要的是，該技術本身最怕水氣與氧氣，但因太空屬於真空環境，因此能發揮出最大的發電效率，並有望成為太空AI的主要發電技術。