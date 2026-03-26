南亞科私募 科技四巨頭不畏利空話題認購 業界形容「用銀彈轟炸空頭」

南亞科（2408）私募案引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技巨頭資金，近期台廠擅長的DDR4市場空頭聲浪四起，但這四家廠商都絕非吳下阿蒙，算盤也打得精，這次願意捧著高達787億元上門入股南亞科，以鉅額銀彈砲轟空頭，力挺產業後市的態度不言可喻。

近期台灣記憶體業者籌資計畫一波波，南亞科之後，還有群聯（8299）要辦理上限1.8萬張私募案，以及華邦（2344）、力積電各要發行GDR。隨著南亞科先迎來四大科技巨頭入股，群聯、華邦、力積電後續籌資是否也會有其他國際大廠資金「接棒演出」，備受矚目。

台灣發展DRAM產業將近半個世紀以來，絕大多數的日子都靠與國際大廠技術授權生產，也就是「給外商錢換技術生產，不然就會被告侵權」。當景氣好，技術母廠吃香喝辣，台廠勉強喝湯；景氣不好，技術母廠苦哈哈，還把庫存都塞給你，換來一屁股庫存與虧損。

南亞科此次獲得四大國際科技巨頭入股，扭轉一直以來台灣記憶體業「看老外臉色」的傳統，不再是跟技術母廠鞠躬哈腰的小不點，搖身一變成為大廠們趕著捧現金上門入股的豪門企業。

另一個值得關注的是，南亞科這次私募案，不僅要看「是誰入股？」而且還要看當中的鎧俠、SK海力士集團，以及晟碟自己都有生產能力，為什麼還要拿錢投南亞科？

當中看到的是全球記憶體產業邁向更細緻的分工，大廠們各自有其DRAM、NAND、資料中心、網通系統產品的需求，但不會都自己做，成熟世代、較小容量、客製化、長生命周期的記憶體需求，就要找別人承接。

南亞科雖然不是全球擁有最先進技術的記憶體廠，但在成熟DRAM、特定容量、特定規格、長供產品上，具有一定的實力，成功補位國際大廠的需求。

南亞科這次私募，是台灣記憶體史上首樁四大國際科技大廠同時入股案例，在AI帶動記憶體需求升溫之際，國際原廠與系統大廠同步入股，直接綁定產能，更是史無前例的合作模式，震撼業界。

在HBM持續吸納產能的背景下，標準型DRAM供給短期難以快速擴張，產業結構已由過去的循環性波動，逐步轉向結構性供需調整，另外，隨著AI應用滲透率提升，記憶體不再僅是PC與手機的配角，而是成為運算架構的核心元件之一。

整體而言，外資先前偏空的預期正面臨挑戰，國際原廠以實際資本支出與策略投資表態，凸顯記憶體產業在AI時代下的關鍵地位，DDR4等標準型產品的供需格局，也正醞釀新一輪變化。