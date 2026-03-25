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記憶體大漲！戴爾廖仁祥：一年365天現在買最便宜

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥。王郁倫攝影
台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥。王郁倫攝影

記憶體價格大漲，品牌電腦大廠紛紛調漲價格，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，因零組件成本持續上揚，故「1年365天中，現在買是最便宜的。」他表示，現在客戶都是剛性需求，儘管調研機構預估電腦數量衰退9%，但因電腦價格今年上漲，換言之今年品牌業者營業額仍可望成長。

廖仁祥出席新春媒體交流會坦言，過去用戶會觀望PC什麼時候降價，但現在記憶體和固態硬碟等零組件成本飆漲，降價難，也因此現在的需求多半屬於剛性需求，不論伺服器或電腦的需求都蠻強勁，且客戶會想買的是現代化的資料中心架構，要的是最新的規格、最自動化的及可支援混合雲模式。

在企業現代化成長動能方面，他表示戴爾會持續推動Dell AI Factory全球布局，深化與策略夥伴合作，加速企業於現代化資料中心基礎架構環境中部署現代化應用。

他表示，由於預期日後零組件仍看漲，市場確實在提前拉貨，今年第1季看得到拉力很強，且零組件供應狀況每五天可能會不同，通常面對此類客戶，好的業務跟顧問會詢問客戶實際用途，推薦客戶最佳規格組合，讓客戶在零組件漲價壓力下，轉化最好的規格配置以符合客戶需求的規格，以及可以滿足交期需求的產品。

他表示，現在很多客戶確實有時間壓力，會儘快滿足客戶需求，儘管IDC等調研機構下調PC市場銷售量，但事實上今年電腦價格上漲，故一增一減下，相對電腦業者營收一定是成長的。

面對上游零組件報價持續波動，廖仁祥指出，戴爾透過長期的供應鏈管理優勢，可以儘快傳達給客戶未來價格趨勢，幫助客戶儘早做好準備。

談到人工智慧（AI）發展趨勢，廖仁祥說，戴爾去年發現企業運用AI的趨勢更加明顯，許多公司已找到具體應用場景，並看到實際投資回報，讓企業從觀望轉為積極投入。AI應用範圍則已涵蓋政府、製造、金融等產業，重點在於找到適合自身的案例並導入AI。

隨著大量成功範例出現，廖仁祥認為，企業對AI能帶來實質助益的信心大增，預計今年將發展更快，成功範例將成為可直接參考的現成方案，降低企業自行摸索的門檻與時間成本。

人工智慧 戴爾 固態硬碟

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