聽新聞
0:00 / 0:00

市場提前拉貨 台灣Dell證實漲價

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥昨天表示，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的ＰＣ產品已漲價，但具體漲幅要看各產品零組件成本狀況而定。廖仁祥說，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

針對記憶體缺貨漲價，導致ＰＣ終端價格上漲，廖仁祥指出，ＰＣ是很穩定的產業，當然價格是影響銷售量的一個因素，但零組件成本上漲是不可控的，為了維持公司利潤，ＰＣ勢必會漲價。

廖仁祥說，戴爾在台灣市場銷售的ＰＣ已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況，尤其是記憶體和ＳＳＤ固態硬碟占該機種組成成本比重。但他說，公司考慮重點還是在ＰＣ用戶的體驗上，戴爾會引導客戶去尋找最適合的產品。

由於企業端及消費者已意識到ＰＣ價格將持續上漲，包括華碩宏碁等品牌商皆已證實，市場出現提前拉貨潮，讓原本為筆電淡季的第一季反而銷售暢旺。

對此，廖仁祥回應，從去年第四季戴爾的ＰＣ銷量觀察，確實感受到市場在提前拉貨，而且拉力很強，市場觀望氣息轉弱，「用戶可能覺得，我今年這個時候買，大概是今年最低價，所以就必須趕快買。」

廖仁祥分析，從記憶體及ＳＳＤ目前產業供需趨勢來看，雖然各家對記憶體缺貨到何時說法不一，但可以肯定的是，今年零組件價格絕對不是最低點；此外，部分ＣＰＵ也出現缺貨或交期拉長的問題，但戴爾的優勢在於有堅強的供應鏈團隊，能協助客戶調整配置以確保順利交貨。

針對今年台灣ＡＩ市況，廖仁祥指出，去年企業運用ＡＩ的趨勢愈來愈明顯，在不同產業已出現許多好的導入ＡＩ案例，涵蓋公部門、製造業及金融業，隨著這些客戶導入，加上更多用戶體認到ＡＩ真的能協助營運效率提升下，相信今年台灣ＡＩ市場需求應該是比去年成長速度更快的一年。

華碩 宏碁 Dell 記憶體 SSD 筆電

延伸閱讀

華碩喊筆電還要漲勸快買！網一面倒不買單：乾脆改買MacBook

Switch 2產量下修本季減產33% 鴻準、偉詮電等出貨不太妙

美關稅通膨 Switch 2消費者縮手

華碩：第2季台灣PC將漲價25%至30%

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

科技革命 台灣拚主權AI 簡立峰：缺人才

中東戰火燒向科技設施，在地緣政治風險下，地球上好像沒有一個地方是安全的？Google台灣前董事總經理簡立峰表示，中東戰爭所引發的基礎設施受攻擊風險，讓產業重新思考未來ＡＩ資料中心部署方式，也許上太空是強化ＡＩ韌性重要的方案。

晶片短缺 CPU供貨吃緊 最長等半年

日媒引述業界人士報導，晶片短缺潮從記憶體蔓延至中央處理器（ＣＰＵ）。用於個人電腦（ＰＣ）和伺服器的ＣＰＵ，交貨時間大幅拉長至最多六個月，報價也一再上調。ＰＣ業者擔心，第二季供給會更加吃緊，可能有錢都買不到。

市場提前拉貨 台灣Dell證實漲價

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥昨天表示，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的ＰＣ產品已漲價，但具體漲幅要看各產品零組件成本狀況而定。廖仁祥說，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

記憶體大漲！戴爾廖仁祥：一年365天現在買最便宜

記憶體價格大漲，品牌電腦大廠紛紛調漲價格，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，因零組件成本持續上揚，故「1年365天中，現在買是最便宜的。」他表示，現在客戶都是剛性需求，儘管調研機構預估電腦數量衰退9%，但因電腦價格今年上漲，換言之今年品牌業者營業額仍可望成長。

液空集團台灣首座先進材料生產廠落成 強化次世代半導體供應鏈

液空集團（Air Liquide）今日宣布其位於台中的全新先進材料廠房落成。液空集團在台灣半導體產業深耕已久，目前已擁有 54 座專門服務半導體客戶的設施；本次落成的廠房，是該集團在台灣首座大規模生產先進沉積與蝕刻材料的基地。這些材料對於推動人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）的次世代晶片至關重要。身為全球領先的半導體氣體與服務供應商，液空集團藉此新廠落成，進一步鞏固其在亞洲戰略區域的電子事業領導地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。