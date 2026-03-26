市場提前拉貨 台灣Dell證實漲價

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥昨天表示，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的ＰＣ產品已漲價，但具體漲幅要看各產品零組件成本狀況而定。廖仁祥說，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

針對記憶體缺貨漲價，導致ＰＣ終端價格上漲，廖仁祥指出，ＰＣ是很穩定的產業，當然價格是影響銷售量的一個因素，但零組件成本上漲是不可控的，為了維持公司利潤，ＰＣ勢必會漲價。

廖仁祥說，戴爾在台灣市場銷售的ＰＣ已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況，尤其是記憶體和ＳＳＤ固態硬碟占該機種組成成本比重。但他說，公司考慮重點還是在ＰＣ用戶的體驗上，戴爾會引導客戶去尋找最適合的產品。

由於企業端及消費者已意識到ＰＣ價格將持續上漲，包括華碩、宏碁等品牌商皆已證實，市場出現提前拉貨潮，讓原本為筆電淡季的第一季反而銷售暢旺。

對此，廖仁祥回應，從去年第四季戴爾的ＰＣ銷量觀察，確實感受到市場在提前拉貨，而且拉力很強，市場觀望氣息轉弱，「用戶可能覺得，我今年這個時候買，大概是今年最低價，所以就必須趕快買。」

廖仁祥分析，從記憶體及ＳＳＤ目前產業供需趨勢來看，雖然各家對記憶體缺貨到何時說法不一，但可以肯定的是，今年零組件價格絕對不是最低點；此外，部分ＣＰＵ也出現缺貨或交期拉長的問題，但戴爾的優勢在於有堅強的供應鏈團隊，能協助客戶調整配置以確保順利交貨。

針對今年台灣ＡＩ市況，廖仁祥指出，去年企業運用ＡＩ的趨勢愈來愈明顯，在不同產業已出現許多好的導入ＡＩ案例，涵蓋公部門、製造業及金融業，隨著這些客戶導入，加上更多用戶體認到ＡＩ真的能協助營運效率提升下，相信今年台灣ＡＩ市場需求應該是比去年成長速度更快的一年。