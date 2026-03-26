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晶片短缺 CPU供貨吃緊 最長等半年

聯合報／ 編譯陳苓、記者尹慧中／綜合報導

日媒引述業界人士報導，晶片短缺潮從記憶體蔓延至中央處理器（ＣＰＵ）。用於個人電腦（ＰＣ）和伺服器的ＣＰＵ，交貨時間大幅拉長至最多六個月，報價也一再上調。ＰＣ業者擔心，第二季供給會更加吃緊，可能有錢都買不到。

報導指出，ＰＣ和伺服器的ＣＰＵ，平均交貨時間從一到兩周，拉長至八到十二周；部分情況甚至須等上半年。

針對筆電與伺服器ＣＰＵ缺貨漲價等議題，英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜昨說，英特爾調整價格主要是反映成本，英特爾正密切關注市場動態。

莊蓓瑜表示，英特爾進行任何價格調整前，一定與客戶保持緊密聯繫，並提前溝通，確保客戶有足夠時間準備。英特爾在ＡＩ ＰＣ的發展符合預期，並預期記憶體價格波動不會阻礙產業發展。

ＣＰＵ報價今年來已數度調高，平均漲幅在百分之十至十五以上。英特爾和超微（ＡＭＤ）近來告知客戶，三、四月所有ＣＰＵ都將漲價。

第二季的ＰＣ ＣＰＵ短缺可能會更加惡化，因英特爾和超微優先生產伺服器ＣＰＵ。業者擔心或許有錢也買不到，情況類似記憶體。

英特爾和超微的x86架構ＣＰＵ供給受限，嘉惠安謀（Arm）架構的ＣＰＵ市占提高。華碩的Copilot AI PC約三成採用Arm架構ＣＰＵ，遠高於去年底兩成左右。

針對ＡＩ ＣＰＵ缺貨漲價議題，莊蓓瑜表示，英特爾價格調整反映成本，特別是整個供應鏈上的製造成本變化，而非單純針對未來需求所做的預先調漲。目前非傳統缺貨而是需求變動速度太快，英特爾以內外部產能的彈性調配與供應鏈韌性來因應，預期供需狀況將會逐月、逐季緩解，英特爾與客戶及代理商之間不斷調整，期望能提供最大支援並將負面影響降至最低。

外界關注記憶體漲價恐影響產品價格與市場需求，她說，英特爾持續與客戶密切合作，觀察市場變化，配合客戶以最適方式調整，記憶體價格波動不會阻礙ＡＩ ＰＣ的發展，無論是ＡＩ ＰＣ還是邊緣運算，算力向終端轉移是擋不住的趨勢，英特爾並不認為短期環境變動會改變大局。

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