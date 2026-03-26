科技革命 台灣拚主權AI 簡立峰：缺人才

中東戰火燒向科技設施，在地緣政治風險下，地球上好像沒有一個地方是安全的？Google台灣前董事總經理簡立峰表示，中東戰爭所引發的基礎設施受攻擊風險，讓產業重新思考未來ＡＩ資料中心部署方式，也許上太空是強化ＡＩ韌性重要的方案。

台外媒體人茶敘昨邀簡立峰以「美中壟斷ＡＩ優勢，為什麼台灣該視ＡＩ為國家韌性的一部份？」為題發表演講。他指出，在戰爭背景下，ＡＩ資料中心可能面臨被攻擊的風險，使得相關基礎設施安全性受到關注，也因此促使產業重新思考未來的部署方式，而衛星早就是資料中心的一種形式，ＡＩ資料中心上太空並非不可能，而是新的發展方向。他認為，當地面環境不安全時，將ＡＩ資料中心移往太空，成為一種可能的選項。

部署AI資料中心 太空是選項

不過，簡立峰也說，ＡＩ資料中心上太空仍存在成本與技術挑戰，包括發射成本極高，一旦失敗損失巨大；同時也面臨能源與散熱問題，由於太空沒有介質，散熱困難，因此需要材料技術進一步發展。若無法解決散熱問題，資料中心可能必須採取不同軌道方式，例如在較低高度運作，以改善部分條件，但仍涉及高度成本與風險。

簡立峰在演講中提到，台灣在主權ＡＩ發展上同時存在優勢與缺口，其中最核心問題是「人才不足」，但在全球化環境下，可以透過重新定義人才來源，使更多能參與台灣產業、為台灣創造價值的人納入整體人才體系，以擴大發展基礎。

台灣ＡＩ發展高度集中在少數關鍵企業，其中包括台積電、鴻海、聯發科與台達電等四家公司。簡立峰指出，這些公司在台灣ＡＩ供應鏈與技術能量中具有關鍵影響力，並在一定程度上決定台灣ＡＩ未來發展方向。

在供應鏈角色上，美國與ＡＩ晶片相關企業已高度進入台灣，包括輝達、ＡＭＤ、美光，以及Google TPU team，使台灣成為全球ＡＩ供應鏈的重要節點，台灣與美國雙方其實是高度互相依存，一方面台灣供應鏈支撐美國ＡＩ發展，另一方面台灣也依賴美國的需求與技術帶動。

在能力結構上，簡立峰表示，台灣供應鏈具備「最早知道需求」的特性，例如能率先掌握伺服器電壓變化等系統需求，並進一步帶動整體系統設計與改變，顯示台灣在ＡＩ基礎設施調整中具有重要位置。

另一方面，ＡＩ也正在改變人類教育的方式與學習習慣。

身處ＡＩ時代的人類，簡立峰說，除了「學會問問題」之外，更重要的是如何與ＡＩ反覆互動與修正，如果只是把問題丟給ＡＩ、一次取得答案就直接使用，這種行為等同抄襲；但如果能與ＡＩ來回修改十次，則是進入學習的過程；若能持續到一百次反覆修正與調整，則更接近創造的層次，顯示學習不再是單向獲取，而是持續迭代的過程。

能力新定義 看人與AI總和

在此模式下，人類使用ＡＩ不只是提問，而要懂得要求ＡＩ改進、檢查ＡＩ內容是否足夠好，並持續修正結果。簡立峰認為，這種能力本質上是一種品質判斷與思辨能力，設法讓ＡＩ輸出的內容更符合目標與情境。

簡立峰同時表示，個人的能力也不再只是單一個體，而是「一個人加上AI agent」的整體能力，甚至出現一個人加上ＡＩ，就能完成過去團隊才能完成的工作，將使小型組織與傳統工作型態被重新洗牌，此時能力不再只屬於個人，而是人與ＡＩ系統的總和。

簡立峰指出，帶著問題的人會更具優勢，擁有情境與執行能力的人也會勝出，因為ＡＩ可以協助完成研究與迭代，但問題的定義與方向仍由人決定，因此，未來教育的核心也將從知識記憶轉向問題定義、反覆修正與ＡＩ協作能力，形成新的學習與能力體系。