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記憶體業首見！南亞科私募 四巨頭認購入股鎖產能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台塑集團旗下記憶體大廠南亞科25日公告，透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金。 聯合報系資料照
台塑集團旗下記憶體大廠南亞科25日公告，透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金。 聯合報系資料照

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）昨（25）日公告，透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，合計募得787億元，且私募認購價僅較昨天南亞科普通股收盤價折價約1%。

這是台灣記憶體史首樁四大國際科技大廠同時入股案例，在AI帶動記憶體需求升溫之際，國際原廠與系統大廠同步入股，直接綁定產能，更是史無前例的合作模式，震撼業界。

這也打破台塑集團從金融海嘯後，獨力守住台灣最重要先進記憶體技術的狀況，大廠「捧現金」搶入股，且僅折價1%，折價幅度遠低於市場行情（約八折），凸顯台灣記憶體產業「被全球需要且被看見」。

這次認購南亞科私募案的國際大廠，個個有來頭。日商鎧俠是全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商；美商晟碟是全球最大快閃記憶體儲存卡產品供應商；韓國SK海力士集團不僅是前四大NAND晶片廠，並正與三星爭搶DRAM一哥；美商思科則是全球網通設備龍頭。

南亞科公告，上述科技業「四大天王」同步參與南亞科私募，合計認購約3.52億股，每股223.9元，僅較南亞科昨天收盤價226.5元折價約1.15%，幾近市價水準，顯示參與認購的策略投資人對DRAM產業中長期發展具高度信心。

南亞科指出，此次鎧俠認購7,000萬股、晟碟認購1.386億股、韓國SK海力士集團透過旗下Solidigm認購約7,139萬股、思科認購約7,150萬股，持股比重分別介於2%至4%。南亞科目前最大股東仍是台塑集團，持股比重超過五成。

南亞科表示，本次募得資金，將全數用於先進記憶體製造的廠務與生產設備投資，以因應AI帶動的需求成長。

此外，南亞科此次採私募方式辦理增資，考量在於提升籌資效率並引進策略投資人。依規定，私募普通股三年內不得自由轉讓，後續須補辦公開發行程序後始得上市交易。

業界認為，南亞科透過這次私募引進國際大咖資金之餘，更關鍵在於建立跨DRAM、NAND與系統端的策略聯盟。在AI需求快速擴張、記憶體供給趨緊的背景下，透過引入國際級合作夥伴，不僅有助南亞科提升技術與市場連結，也將在全球記憶體產業重組過程中，強化其角色與競爭地位。

思科 金融海嘯 DRAM 南亞科

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