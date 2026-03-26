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英特爾秀新處理器筆電 攜手宏碁、華碩、技嘉等25合作夥伴
英特爾昨（25）日攜手宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、宜鼎（5289）、凌華（6166）、研華（2395）等25位合作夥伴推廣新Core Ultra處理器平台新應用，強打全方位布局AI PC與邊緣運算。
英特爾昨天在台灣推廣新Core Ultra處理器，活動現場攜手合作夥伴現場展示搭載最新處理器的筆電、桌上型電腦與主機板等產品，並展示最新一代終端系統與解決方案。
此次發布與展示的處理器平台包括Intel Core Ultra系列3（代號為Panther Lake）、Intel Core Ultra200 HX Plus、Intel Core Ultra 200S Plus、針對終端AI推出的Intel Core Ultra系列3邊緣運算處理器和最新解決方案。
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜強調，英特爾攜手夥伴加速AI發展與廣泛應用。
研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華致力於提供即用型（edge-ready）的邊緣AI解決方案，透過協助客戶在設備端部署AI推論能力，不僅可提升決策速度，更可有效降低雲端依賴與資料傳輸成本，此趨勢正帶動智慧製造、醫療影像、交通運輸與能源管理等產業，加速邊緣AI落地。
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