OpenAI最受歡迎的服務之一 影音生成服務Sora成絕響

OpenAI最受歡迎的服務之一，Sora人工智慧（AI）影音生成服務將關閉，未來民眾要用Sora生成各種獨特的影音將成絕響。不過，該公司也推出AI代理商物協議（Agentic Commerce Protocol）服務，讓使用者可透過ChatGPT直接比價並購買商品，揮軍「一鍵式AI代理購物」市場。

OpenAI在X平台發文表示，「我們正在告別Sora，致每位以Sora創作、分享、及打造社群的人：謝謝各位」，「各未以Sora創建的內容都很重要，我們知道這個消息令人失望，我們近期將分享更多消息」。除了App ，OpenAI也將關閉開發者使用的Sora應用程式介面（API）。

OpenAI去年9月底推出Sora免費應用程式（App），讓用戶在類似社群網路的環境中，更輕鬆生成並互相分享擬真AI影片，還與迪士尼達成授權協議，讓米老鼠和灰姑娘等經典角色出現在Sora影音內，隨即衝上蘋果App Store排行榜榜首，但之後排名一路下滑。

OpenAI將關閉才推出六個月的Sora服務，並結束和迪士尼之間以Sora為核心的合作關係，以聚焦並把運算資源集中在機器人其他優先計畫。

OpenAI執行長奧特曼在給員工的通知信中提到，正將心力集中於AI代理及名為「Spud」的新型AI模型，預期該模型將在未來幾周準備就緒。