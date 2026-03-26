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鴻海董座劉揚偉報喜 美國廠年營收衝千億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）衝刺「美國製造」有成，董事長劉揚偉昨（25）日出席在美國華盛頓舉行的國會山莊與矽谷論壇（Hill & Valley Forum）時表示，今年底前，鴻海美國廠區營收將突破千億美元（逾新台幣3.2兆元）大關。

劉揚偉說，鴻海在休士頓、威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地都有工廠，分布於美國18個州，共50個據點。他指出，目前鴻海在美國共約有8,000名員工，預計今年底總人數將超過1萬人，僅憑這1萬名員工，在年底前就能創造1,000億美元營收。

劉揚偉強調，十年前，鴻海美國廠區可能無法做到這麼多（營收），最近由於自動化和人工智慧（AI）發展，讓我們可以達成這個里程碑。舉例來說，以前一條生產線需要30到40人，現在只需要五個人就能完成。

劉揚偉指出，這讓鴻海能在美國進行這類生產，以前許多產品需要大量經驗豐富的硬體工程師和技術熟練的技工，而這兩類人才在美國非常稀缺。但現在有AI和機器人技術，這一切變得可行了。

他指出，鴻海是一家製造服務公司，並且處於領先地位，在資通訊（ICT）產業中，鴻海占了全球所有ICT設備生產量約44%。在AI伺服器產業，則占全球市場份額40%以上，這就是鴻海的規模。但除了規模之外，「速度」也非常重要，它能很好地代表鴻海。

直到今天，鴻海一天能生產約100萬台智慧裝置，每周還能生產超過1,000台AI資料中心機櫃，由於工廠一年約有200多天在生產，等於一年生產超過2億台裝置。另外，鴻海去年營收約2,600億美元，目前集團公司在全球擁有約90萬名員工。

鴻海目前在全球24個國家擁有約233個廠區，在美國，鴻海是在80年代初期就開始設廠，並從休士頓起步，當時是為康柏電腦（Compaq）生產產品。

針對能給創業家什麼建議？如何在製造領域脫穎而出？劉揚偉說，我給他們的建議是「速度」。速度非常、非常重要，速度不僅讓你在市場上具有競爭力，還能幫你降低成本。

華盛頓 劉揚偉 營收

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